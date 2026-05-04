सीएम धामी का निर्देश: 15 जून तक जारी हों लंबित शासनादेश, घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं अधिकारी

हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास, धार्मिक सर्किट विकसित करने पर जोर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जिन घोषणाओं के शासनादेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक जारी किया जाए।

शनिवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उन्होंने प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार कर नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा।

बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए उन विद्यालयों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, जहां छात्राओं की संख्या अधिक है।

उन्होंने रघुनाथ मंदिर, कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।

शिक्षा के क्षेत्र में, केंद्रीय विद्यालय खोलने से संबंधित प्रस्तावों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप तैयार कर शीघ्र भेजने को कहा गया। साथ ही पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मल्टीपरपज हॉल बनाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा, पार्किंग समस्याओं के समाधान और सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाने पर भी जोर दिया।