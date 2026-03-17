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सीएम धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Mar 17, 2026 05:56 pm ISTDakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक के रूप में किया स्मरण, जनहित को सर्वोपरि रखने की कही बात।

सीएम धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बहुगुणा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरण करते हुए उन्हें एक दूरदर्शी नेता एवं कुशल प्रशासक बताया। उन्होंने कहा कि बहुगुणा ने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुगुणा का योगदान केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज में समावेशी विकास और जनकल्याण की भावना को मजबूत किया। उनके विचार और आदर्श आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे महान नेताओं की स्मृति हमें उनके आदर्शों पर चलने और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है।

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