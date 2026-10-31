श्रीनगर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल हुए सीएम धामी

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी रही। पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पदयात्रा में शामिल हुए। श्रीनगर की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में लोकतंत्र की मजबूती, सुशासन और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। पदयात्रा के साथ आयोजित जनसभा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम का मुख्य विषय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और अराजकता को दूर करने से जुड़ा रहा।

श्रीनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी देखने को मिली। पदयात्रा के दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम के तहत निकाली गई पदयात्रा और जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही।

पदयात्रा में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में लोगों के शामिल होने से श्रीनगर की सड़कों पर कार्यक्रम के दौरान उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पदयात्रा में शामिल हुए।

पदयात्रा के दौरान श्रीनगर में जगह-जगह एकत्रित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों की मौजूदगी भी रही। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती, सुशासन और जनहित से जुड़े विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

कार्यक्रम का नाम ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ रखा गया था। इसके माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आयोजन में शामिल लोगों की भागीदारी पदयात्रा का प्रमुख हिस्सा रही। मुख्यमंत्री के शामिल होने के दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

जनसभा में भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोग पदयात्रा के साथ आयोजित जनसभा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लोकतंत्र की मजबूती, सुशासन और जनहित के विषयों पर चर्चा की गई। पदयात्रा और जनसभा, दोनों में भाजपा कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी रही।

श्रीनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में पदयात्रा के जरिए लोगों की सहभागिता देखने को मिली। इसके बाद जनसभा में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का केंद्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करना रहा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पदयात्रा में भागीदारी के दौरान स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। सड़कों पर एकत्रित कार्यकर्ताओं और लोगों की मौजूदगी से आयोजन में उत्साह दिखाई दिया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने पदयात्रा और जनसभा के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराई।