खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से किया संवाद, 89 लाख की योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे पर सरकार के कार्य गिनाए। उन्होंने 89 लाख रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विकासखंड सभागार में आयोजित ‘जन जन की सरकार, मुख्यमंत्री संवाद’ कार्यक्रम में पंचायत और निकाय जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से बात की।

मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है और देश की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हमारे गाँव और कस्बे सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनें।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, होम स्टे और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने खटीमा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गदरपुर-खटीमा बाईपास, पुल निर्माण, आधुनिक बस स्टेशन, केंद्रीय विद्यालय, खेल स्टेडियम, आईटीआई, पॉलीटेक्निक कॉलेज और 100 बेड अस्पताल जैसी सुविधाओं से क्षेत्र को नई पहचान मिली है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 89 लाख रुपए की लागत से पूरी हुई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इनमें 55 लाख रुपए की लागत से बनी “दीदी की लाइब्रेरी”, 7.50 लाख रुपए से आधुनिकीकृत व्यायामशाला भवन और 26.50 लाख रुपए से विकासखंड सभागार के आधुनिकीकरण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार होती है।” उन्होंने कहा कि दीदी की लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र साबित होगी।

उन्होंने कहा कि व्यायामशाला का आधुनिकीकरण युवाओं को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।