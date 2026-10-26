हल्द्वानी में बोले सीएम धामी, संस्कृति की रक्षा के साथ युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना प्राथमिकता

कुमाऊं द्वार महोत्सव में मुख्यमंत्री ने लोक संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर दिया जोर, पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की बात कही।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और प्रदेश की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्यमंत्री ने महोत्सव में उपस्थित लोगों का स्वागत किया और आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के साथ पर्वतीय समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक जीवनशैली और लोक कलाओं को व्यापक मंच प्रदान करता है। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि प्रदेशवासी अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जुड़े हुए हैं।

धामी ने वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लोकगायन और लोकनृत्य के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं।

लोकगीतों और लोकनृत्यों में दिखती है उत्तराखंड की पहचान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति विविधतापूर्ण है। यहां के लोकगीतों और लोकनृत्यों में पर्वतीय जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतु परिवर्तन, लोक आस्थाओं और इतिहास की झलक मिलती है। उन्होंने छोलिया नृत्य, झोड़ा, चांचरी, बरदा नाटी और न्योली जैसी लोक विधाओं का उल्लेख किया। इसके साथ ही बेड़ा गीत, मांगल गीत और चैती गीत को प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया।

उन्होंने ढोल, दमाऊ, तुर्री, भंकोरा और रणसिंहा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वाद्य यंत्रों की धुनों में पहाड़ के जनजीवन और लोक परंपराओं की झलक मिलती है। डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया के विस्तार से उत्तराखंड का लोक संगीत प्रदेश की सीमाओं से बाहर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की लोक संगीत में बढ़ती रुचि उत्साहजनक है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहे जाने संबंधी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और प्रदेश के स्वाभिमान तथा सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देवभूमि की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने, दंगारोधी कानून लागू करने और सशक्त भू-कानून की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, उत्तराखंड केवल भौगोलिक प्रदेश नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। प्रदेश की पहचान और हितों की रक्षा करना सरकार का संकल्प है।

पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी देने का दावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के साथ युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए गए सख्त नकल विरोधी कानून का उल्लेख किया। धामी के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए रामपुर तिराहा गोलीकांड का उल्लेख करते हुए आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान लोगों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उत्तराखंड के निर्माण के लिए संघर्ष किया। ऐसे ऐतिहासिक संदर्भों में प्रदेश के लोगों के सम्मान से जुड़ी टिप्पणियों को संवेदनशीलता से देखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का उल्लेख करते हुए धामी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के लिए समर्पित व्यक्तित्वों के संबंध में राजनीतिक बयान देते समय राष्ट्रहित और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सम्मान से जुड़े विषयों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखना कितना उचित है।

मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी प्रकरण पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी बेटी को न्याय दिलाना समाज और व्यवस्था की गंभीर जिम्मेदारी है। इस मामले में तथ्यों, प्रमाणों और न्यायिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत द्वारा दोषियों को सुनाई गई सजा और जमानत याचिकाओं से जुड़ी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय मिलना सर्वोपरि है और संवेदनशील मामलों को राजनीतिक लाभ का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए।