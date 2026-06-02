सीएम धामी ने 276 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, पारदर्शी भर्ती पर जोर

वन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्राविधिक शिक्षा तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्यसेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में वन विभाग के 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 65 तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के 14 अभ्यर्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का अवसर नहीं बल्कि जनसेवा की नई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बाद यह सफलता हासिल की है, जो उनकी योग्यता और समर्पण का प्रमाण है।

धामी ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके कारण अब युवाओं की सफलता का आधार केवल उनकी योग्यता और मेरिट है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने नवचयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी प्रदेश के सुनियोजित विकास में योगदान देंगे, जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग से जुड़े युवा कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करेंगे। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी सामाजिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाएंगे, वहीं वन विभाग में चयनित अभ्यर्थी राज्य की वन संपदा और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।