फिनलैंड के सहयोग से पंजाब के क्लासरूम में बदलाव, 300 शिक्षकों को प्रशिक्षण की तैयारी

पंजाब सरकार और फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू ने मिलकर शिक्षण में सुधार के लिए 300 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। यह पहल कक्षा के अनुभव को और अधिक इंटरैक्टिव और भागीदारी आधारित बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे छात्रों की भागीदारी बढ़ रही है।

पंजाब सरकार और फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू के बीच सहयोग से राज्य के क्लासरूम में प्रत्यक्ष बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह साझेदारी शिक्षण पद्धतियों को अधिक आनंदमय, सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि इस सहयोग के चलते पढ़ाई-लिखाई पारंपरिक रट्टा लगाने के तरीकों से हटकर अधिक इंटरैक्टिव और भागीदारी आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही है, जिससे विद्यार्थियों की भागीदारी में शुरुआती सुधार देखने को मिल रहा है।

यह पहल पंजाब की व्यापक ‘शिक्षा क्रांति’ का हिस्सा है, जिसमें वैश्विक शिक्षण विशेषज्ञता को स्थानीय क्लासरूम के अनुरूप ढालने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत एक व्‍यवस्थित ‘ट्रेन-द-ट्रेनर’ मॉडल अपनाया गया है, जिसके जरिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगभग 300 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

क्लासरूम में दिख रहे बदलाव

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्कू के साथ पंजाब की साझेदारी वैश्विक शिक्षण तकनीकों को पंजाब के क्लासरूम तक पहुंचाने में मददगार है।” उन्होंने कहा कि इस सहयोग के रचनात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य के क्लासरूम अधिक प्रभावी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, “टुर्कू से पंजाब तक, विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्लासरूम में वैश्विक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है।”

PTI के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अपनी फिनलैंड यात्रा के दौरान कुकुलो-मोइकोइनेन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर सेंटर का दौरा भी किया और कहा कि यह पहल वैश्विक शिक्षण विशेषज्ञता को स्थानीय जरूरतों के साथ जोड़कर सकारात्मक परिणाम दे रही है।

शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी स्कूल शिक्षा विभाग के तहत स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) के माध्यम से लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य प्रारंभिक एवं बुनियादी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका को मजबूत करना है।

उन्होंने कहा कि यह कोई अल्पकालिक पहल नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक संस्थागत प्रयास है, जिसका लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में बाल-केंद्रित और खेल-आधारित शिक्षण को शामिल करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा को आनंदमय और दिलचस्प बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम रट्टे लगाने के पुराने तरीकों के स्थान पर सक्रिय सहभागिता की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षकों को विशेषज्ञों की सहायता वाले संदर्भ-विशिष्ट प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है ताकि इन विचारों को उनके अपने क्लासरूम में लागू किया जा सके। क्षेत्र से मिले फीडबैक से विद्यार्थियों की भागीदारी और प्रेरणा में सुधार होता है और क्लासरूम का वातावरण सकारात्मक बनता है।”

वैश्विक मॉडल का स्थानीय अनुकूलन

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षकों ने नए तरीकों के साथ प्रयोग करने और सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाठों को ढालने में अधिक विश्वास प्रकट किया है। इस पहल की एक अनूठी विशेषता विदेशी मॉडलों को सीधे लागू करने के बजाय प्रासंगिक अनुकूलन पर जोर देना है। फिनलैंड के विशेषज्ञों से निरंतर सलाह सहायता ने इस बदलाव को सक्षम बनाया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि वैश्विक स्तर के सर्वोत्तम अभ्यासों को स्थानीय प्रणालियों में सार्थक रूप से एकीकृत किया जाए।”

PTI के अनुसार, प्रशिक्षण सत्र चंडीगढ़ के अलावा फिनलैंड के टुर्कू और राउमा शहरों में आयोजित किए गए हैं, जहां शिक्षकों को कार्यशालाओं, मेंटरिंग और स्कूल विजिट के माध्यम से नई तकनीकों से अवगत कराया गया। मई 2026 तक चार चरणों में करीब 300 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, जिससे पूरे राज्य के विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कार्यक्रम का विस्तार और डिजिटल पहल

मुख्यमंत्री ने टुर्कू यूनिवर्सिटी और टुर्कू टीचर ट्रेनिंग स्कूल का दौरा करते हुए कहा, “फिनलैंड के साथ साझेदारी के माध्यम से ट्रेन-द-ट्रेनर मॉडल पंजाब की 'शिक्षा क्रांति' को अगले स्तर पर ले जाएगा।”

उन्होंने कहा, “सरकार अब कार्यक्रम को 'ट्रेन-द-ट्रेनर्स' दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तारित करने की योजना बना रही है, जिससे प्रांत भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का एक कैडर तैयार किया जाए।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “निरंतर व्यावसायिक विकास और व्यापक पहुंच का समर्थन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मिश्रित प्रशिक्षण फॉर्मेट भी विकसित किए जा रहे हैं।”