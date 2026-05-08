मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर का उद्घाटन किया, जो अब आधुनिक सेवाओं से लैस है। यह डाकघर नागरिकों को नई तकनीक के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान करेगा। साथ ही, गर्मी से राहत के लिए विशेष वैन भी रवाना की गईं।

मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बुधवार को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नवीनीकृत नेहरू प्लेस डाकघर का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग ने तकनीक के साथ स्वयं को नए दौर के अनुरूप विकसित किया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर केवल पत्र सेवा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पार्सल, बैंकिंग, बीमा, आधार और पासपोर्ट जैसी अनेक सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा के सशक्त केंद्र बन चुके हैं। नया डाकघर नागरिकों को तेज़, सरल और आधुनिक सेवाओं का बेहतर अनुभव प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, विधायक श्रीमती शिखा राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय से राजधानी के 13 जिलों के लिए विशेष हीट रिलीफ वैन को भी रवाना किया। ये वैन लोगों को ओआरएस, ठंडा पानी, गमछा और कैप उपलब्ध कराएंगी। सरकार ने “गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग” अभियान के तहत ‘दिल्ली हीटवेव एक्शन प्लान 2026’ भी जारी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हीटवेव से प्रभावित मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों में ‘वॉटर बेल सिस्टम’ लागू किया गया है और अस्पतालों में हीटस्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।