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भोपाल में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी

By Ujala Chowdhry
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा को रवाना किया; कहा कि मध्य प्रदेश में 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

भोपाल में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी
Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, बाइकर्स, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल हुए।

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कर्म श्री संस्था द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा वर्षा मदर टेरेसा स्कूल से संत हिरदाराम नगर तक निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में बाइकर्स राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। मार्ग में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने प्रतिभागियों का फूल बरसाकर स्वागत किया।

तिरंगा यात्रा के दौरान डॉ. मोहन यादव कुछ समय के लिए अपने वाहन से उतरकर लोगों के बीच पैदल भी चले। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी ली। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी तिरंगा लहराकर यात्रा का स्वागत किया। कुछ बच्चे भारत माता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वेशभूषा में नजर आए।

युवा वर्ष को लेकर डॉ. मोहन यादव की घोषणा

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश में आयोजित बड़ी तिरंगा यात्राओं में से एक है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज और देश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य ने 2025 को निवेश वर्ष के रूप में मनाया था और सरकार किसान कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया और कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने भारत की वैश्विक स्थिति का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश की भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है।

स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा

तिरंगा यात्रा के दौरान मार्ग के कई हिस्सों में लोग एकत्र हुए। स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर यात्रा का स्वागत किया, जबकि कई स्थानों पर प्रतिभागियों पर फूल बरसाए गए।

बाइकर्स के अलावा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीत बजाए गए और प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नारे लगाए।

यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया। 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

Ujala Chowdhry

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