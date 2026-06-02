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इंदौर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 150 ई-बसें चलेंगी

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश में सात परिवहन क्षेत्रों के जरिए इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का विस्तार होगा, निजी बसों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इंदौर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, 150 ई-बसें चलेंगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में बस सेवाओं और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बस संचालन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से की जाएगी।

मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा सहित सात परिवहन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों के माध्यम से शहरी, अंतरजिला और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत इंदौर शहर में जुलाई से 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है। इसके अलावा इंदौर को प्रदेश के अन्य जिलों से जोड़ने वाली इंटरसिटी बस सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। शहर और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों के लिए अलग सिटी बस नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, इंदौर क्षेत्र से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए 121 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 608 बसों का संचालन होगा। वहीं इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए 101 अंतर्राज्यीय मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

पूरे प्रदेश में सात क्षेत्रीय मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए 620 मार्गों की पहचान की गई है। इन मार्गों पर 2,432 बसें संचालित की जाएंगी। जबकि सिटी, इंटरसिटी और अंतर्राज्यीय सेवाओं को मिलाकर राज्य में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसों के संचालन की योजना है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं को स्थानीय प्रशासन तथा नगरीय निकायों के माध्यम से व्यवस्थित किया जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नई परिवहन व्यवस्था लागू होने के बावजूद वर्तमान में संचालित निजी बसों के परमिट और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे पूर्व व्यवस्था के अनुसार संचालित होती रहेंगी।

संचालक मंडल ने राज्य स्तरीय कंपनी और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों की संगठनात्मक संरचना, भर्ती नियम और विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की। योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से आगामी चार वर्षों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

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