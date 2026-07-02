मुख्यमंत्री धामी ने विकास कार्यों और आपदा राहत के लिए Rs 8.61 करोड़ मंजूर किए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 8.61 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की। इसमें विद्युत अवसंरचना और क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सहायता शामिल है, जिससे प्रभावितों को समयबद्ध राहत मिल सकेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए Rs 8.61 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक जानकारी जारी की गई।
देहरादून कैंट में विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने पर जोर
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, स्वीकृत राशि में देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना से जुड़े कार्यों के लिए Rs 4.92 करोड़ तथा उत्तरकाशी जिले में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए Rs 3.69 करोड़ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने देहरादून कैंट क्षेत्र में बंच केबल से वंचित इलाकों में विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए Rs 4.92 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी है। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करना और उन क्षेत्रों में विद्युत सुविधाओं में सुधार करना है जहां अभी तक बंच केबल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले की भटवाड़ी तहसील के धराली और हर्षिल गांवों के साथ-साथ डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट और मोरी क्षेत्रों में आपदा से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने की मंजूरी दी है।
सरकारी बयान के मुताबिक, प्रत्येक क्षतिग्रस्त भवन के लिए Rs 3 लाख की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। इस मद में कुल Rs 3.69 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।”
उत्तराखंड में मानसून के दौरान भूस्खलन, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, जिससे विशेष रूप से पर्वतीय जिलों में आवासीय भवनों और सार्वजनिक ढांचे को नुकसान पहुंचता है।
अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत धनराशि संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को जारी की जाएगी ताकि राहत वितरण और विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें।
लेखक के बारे मेंDakshita Ojha
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