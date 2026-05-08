मुख्यमंत्री धामी ने वन क्लिक से 7.56 लाख पेंशनर्स को जारी की अप्रैल माह की पेंशन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक क्लिक में 7,56,682 पेंशनर्स को अप्रैल माह की पेंशन जारी की। इस पहल के तहत 111 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को वन क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान किया। आधिकारिक विज्ञप्ति और एएनआई के अनुसार, शत-प्रतिशत राज्य पोषित योजनाओं के 7,56,682 पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन शामिल हैं।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “सरकार अंत्योदय के लिए समर्पित है, इसलिए सरकार आर्थिक- सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है।” उन्होंने कहा, “प्रत्येक जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को समाज कल्याण विभाग की पेंशन का लाभ दिलाने के लिए लगातार कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष 60 हजार से अधिक नए लोग समाज कल्याण पेंशन योजनाओं से जुड़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगे भी इस तरह के बहुउद्देशीय कैम्प आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा, “प्रत्येक वर्ष 59 वर्ष की आयु पूरे करने वाले लोगों के बीच सर्वे कर पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि 60 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके।”

उन्होंने कहा, “अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वार्षिक आय को व्यावहारिक बनाया जाए।” साथ ही उन्होंने पेंशन योजनाओं और विभाग की अन्य योजनाओं की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से समाज कल्याण क्षेत्र में नवाचार अपनाने और बेस्ट प्रैक्टिस अन्य विभागों के साथ साझा करने को कहा। उन्होंने बुजुर्गों और पेंशनर्स से संवाद के लिए कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क व्यवस्था विकसित करने का भी सुझाव दिया।