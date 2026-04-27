‘मन की बात’ में छत्तीसगढ़ के काले हिरण संरक्षण का उल्लेख, मुख्यमंत्री ने दिया प्रतिक्रिया

रायपुर में सामूहिक श्रवण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री; पर्यावरण संरक्षण प्रयासों पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के हालिया प्रसारण में छत्तीसगढ़ में काले हिरण संरक्षण प्रयासों का उल्लेख किया गया। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के संदर्भों से राज्य में चल रहे विभिन्न कार्यों पर व्यापक स्तर पर ध्यान जाता है।

मुख्यमंत्री ने रायपुर के भाटागांव स्थित विनायक सिटी में आयोजित कार्यक्रम में ‘मन की बात’ के 133वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मंच के माध्यम से विभिन्न राज्यों में हो रहे कार्यों और पहलों को साझा किया जाता है, जिससे उन्हें व्यापक पहचान मिलती है।

उन्होंने कहा कि काले हिरण संरक्षण से जुड़े प्रयासों का उल्लेख पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। राज्य में इस दिशा में विभिन्न पहलें की जा रही हैं, जिनमें वन्यजीव संरक्षण और आवास प्रबंधन शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार के संवाद माध्यमों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे कार्यों की जानकारी सामने आती है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सकता है।

उन्होंने बांस को पेड़ की श्रेणी से अलग कर विशेष श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद इसके उपयोग में आई वृद्धि का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन से जुड़े अवसर बढ़े हैं। इसके अलावा, उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से पवन ऊर्जा, के क्षेत्र में संभावनाओं का भी जिक्र किया।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे।