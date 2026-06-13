हैदराबाद निवेशक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को Rs 9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 7,800 रोजगार सृजन की संभावना

हैदराबाद में आयोजित निवेशक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ को 9,580 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 7,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईटी, फार्मा, और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश के लिए संभावित निवेशकों को आमंत्रित किया।

छत्तीसगढ़ सरकार को हैदराबाद में आयोजित निवेशक सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में Rs 9,580 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इन प्रस्तावों से लगभग 7,800 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में संभावित निवेशकों को निवेश आमंत्रण पत्र सौंपते हुए आईटी, फार्मा, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों की कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो प्रणाली, बेहतर आधारभूत ढांचा और उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने जिस तरह तकनीक और नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह छत्तीसगढ़ भी आईटी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है।

किन कंपनियों ने दिए प्रस्ताव सरकार के अनुसार, सबसे बड़ा प्रस्ताव हाइपरनेक्स्ट डेटा सेंटर लिमिटेड की ओर से आया है। कंपनी ने राज्य में आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए Rs 4,200 करोड़ निवेश करने की इच्छा जताई है। इस परियोजना से लगभग 250 रोजगार मिलने की संभावना है।

फीग्रेड एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सीमेंट क्षेत्र में Rs 2,912 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है।

निवाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर और जीपीयू अवसंरचना क्षेत्र में Rs 1,000 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

एसजी मार्ट लिमिटेड ने सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र में Rs 700 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं, श्री सरवणा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने वस्त्र उद्योग में Rs 528 करोड़ निवेश की इच्छा जताई है, जिससे लगभग 2,500 रोजगार सृजित हो सकते हैं।

फार्मास्युटिकल क्षेत्र की कंपनी काबरा ड्रग्स ने Rs 200 करोड़ और डेयरी क्षेत्र की कंपनी दिनशॉज डेयरी फूड्स लिमिटेड ने Rs 40 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है।

अन्य कंपनियों से भी चर्चा हैदराबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने गूगल इंडिया, आईबीएम, पॉलीकैब इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की।

इन बैठकों में राज्य में निवेश की संभावनाओं, उपलब्ध औद्योगिक ढांचे और सरकारी नीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने स्वामीनारायण गुरुकुल संगठन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। बैठक में रायपुर के तातीबंध क्षेत्र में 650 बिस्तरों वाले एक चैरिटेबल अस्पताल की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।