छत्तीसगढ़ को मिला GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड

GeM के जरिए राज्य में खरीद 113% बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंची, प्रतिस्पर्धी बोली से एक साल में ₹130 करोड़ की बचत और एमएसएमई की भागीदारी बढ़ी

नई दिल्ली में GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ को सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ को पारदर्शी और तकनीक आधारित सरकारी खरीद को बढ़ावा देने के लिए GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में राज्य को यह सम्मान दिया गया। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जा रहा है।

GeM के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कुल सरकारी खरीद वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,935 करोड़ हो गई। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 113% की वृद्धि है। राज्य सरकार के अनुसार, विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के अधिक इस्तेमाल से सरकारी खरीद को एक साझा व्यवस्था में लाने में मदद मिली है।

GeM के जरिए खरीद में 113% की वृद्धि GeM के माध्यम से खरीद बढ़ने से सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शी मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धी बोली और डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और ऑडिट के लिए सुगम बनाने में मदद मिली है।

GeM के 10वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की थीम “GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities” थी। समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल शासन व्यवस्था के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से सरकारी खरीद को अधिक प्रतिस्पर्धी और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और एससी-एसटी वर्ग के उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रतिस्पर्धी बोली से एक साल में ₹130 करोड़ की बचत राज्य सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में GeM पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए ₹130 करोड़ की बचत हुई। इसके अलावा पिछले तीन वित्त वर्षों में राज्य ने GeM के माध्यम से प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया से कुल ₹235 करोड़ की बचत दर्ज की है।

सरकार के अनुसार, खुले स्तर पर प्रतिस्पर्धा, मानकीकृत विनिर्देश और डिजिटल लेनदेन रिकॉर्ड ने कीमतों की तुलना और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया को मजबूत किया है। राज्य सरकार खरीद प्रक्रियाओं और टेंडर की शर्तों की भी समीक्षा कर रही है, ताकि गुणवत्ता के साथ आपूर्तिकर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जा सके।

एमएसएमई से ₹1,800 करोड़ की खरीद GeM के विस्तार से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सरकारी खरीद में भागीदारी भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025-26 में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से खरीद 61% बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25% खरीद लक्ष्य से अधिक है।

राज्य सरकार के अनुसार, GeM जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे उद्यम सीधे सरकारी मांग तक पहुंच सकते हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी बाजार में भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़े अवसर वित्त वर्ष 2025-26 में महिला उद्यमियों से सरकारी खरीद में 97% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं एससी-एसटी उद्यमियों को दिए गए ऑर्डर में 108% की वृद्धि हुई। स्टार्टअप श्रेणी में खरीद में सबसे अधिक 178% की वृद्धि दर्ज की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने कहा कि GeM ने राज्य के उद्यमों के लिए सरकारी मांग तक सीधे पहुंच का माध्यम उपलब्ध कराया है। उनके अनुसार, डिजिटल मार्केटप्लेस में आपूर्तिकर्ता की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

डिजिटल शासन को बढ़ावा देने पर जोर राज्य सरकार ने कहा कि GeM का यह सम्मान पारदर्शी और तकनीक आधारित शासन को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी दर्शाता है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जवाबदेही बढ़ाने और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिल रही है।