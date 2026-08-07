छत्तीसगढ़ में 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान शुरू, गांवों में श्मशान और स्कूलों में बनेंगे बालिका शौचालय

छत्तीसगढ़ की नई पहल 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें बालिका शौचालय, श्मशान घाट, और जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं। यह राज्य की सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के तहत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान की शुरुआत की। सरकार के अनुसार, यह विशेष अभियान 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलेगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की गरिमा, स्वच्छता, सामाजिक बुनियादी ढांचे, जल संरक्षण और आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे और प्रत्येक गांव में प्रतीक्षालय सहित श्मशान घाट विकसित किए जाएंगे।

स्कूलों, श्मशान घाटों और जल संरक्षण पर जोर सरकार के मुताबिक, 6,671 सरकारी स्कूलों में बालिका शौचालयों का निर्माण Rs 286.85 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा 6,524 गांवों में प्रतीक्षालय सहित श्मशान घाट बनाने के लिए Rs 391.44 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि 549 अतिरिक्त श्मशान घाटों के निर्माण पर Rs 18.22 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए बताया कि राज्य के 10,027 बंद या अनुपयोगी बोरवेलों में Rs 52.14 करोड़ की लागत से सैंड फिल्टर और रिचार्ज संरचनाएं बनाई जाएंगी। उनके अनुसार, इससे भूजल स्तर में सुधार, वर्षा जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता वाले सभी कार्यों को मंजूरी देकर जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

ग्राम सभाओं की मंजूरी से होंगे विकास कार्य मुख्यमंत्री ने कहा कि VB-G RAM G योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हुई है और इसके तहत सभी विकास कार्य ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की मंजूरी से किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत दैनिक मजदूरी बढ़ाकर Rs 300 कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ को मनरेगा और VB-G RAM G के तहत लगभग Rs 6,855 करोड़ प्राप्त होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार पहली किस्त के रूप में Rs 1,538 करोड़ से अधिक जारी कर चुकी है।

सरकार के अनुसार, योजना में 318 प्रकार के विकास कार्य शामिल किए गए हैं। इनमें जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य शामिल हैं।

जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेक डैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, मृदा संरक्षण और पौधरोपण जैसे कार्य किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण आधारभूत संरचना के तहत सड़कें, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, अतिरिक्त कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, किचन शेड, कचरा प्रबंधन व्यवस्था, श्मशान घाट और पशु चिकित्सालय विकसित किए जाएंगे।

आजीविका से जुड़े कार्यों में ग्रामीण बाजार, कृषि भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन के तहत बाढ़ एवं चक्रवात आश्रय, जल निकासी व्यवस्था, तटबंध, वनाग्नि रोकथाम और आपदा के बाद पुनर्निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने योजना के क्रियान्वयन में 98 प्रतिशत ई-केवाईसी और 99 प्रतिशत जियो-टैगिंग हासिल की है। उन्होंने बताया कि 2026-27 के लिए योजना में Rs 5,591.42 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में ही Rs 1,264 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।