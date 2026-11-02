छत्तीसगढ़ हॉकी लीग देश के लिए मिसाल, खिलाड़ियों को मिल रहा बड़ा मंच: केंद्रीय मंत्री

क्या छत्तीसगढ़ की हॉकी लीग खिलाड़ियों का भविष्य बदल सकती है? छह टीमों ने दूर-दराज़ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच दिया और टीमों में शामिल ओलंपियनों ने युवाओं को सीखने का मौका दिया। केंद्रीय खेल मंत्री ने इसे मिसाल बताया; मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन उभरती प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देगा।

Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai performs rituals during the 'Bhumi Pujan' of the nursing college building and dormitory at the Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospital, in Raipur on Sunday. Union Minister Mansukh Mandaviya and other dignitaries also present.

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार को छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को पूरे देश के लिए एक मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खेलों को बढ़ावा देने के साथ अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लीग ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने और अनुभवी खिलाड़ियों से सीखने का अवसर दिया है।

डॉ. मांडविया और मुख्यमंत्री साय रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित लीग के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। दोनों ने विजेता और उपविजेता टीमों के साथ प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी।

छह टीमों ने लिया हिस्सा मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांवों, आदिवासी क्षेत्रों और दूरस्थ इलाकों में भी काफी संभावनाएं हैं। जरूरत खिलाड़ियों को उचित अवसर, आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार इसी उद्देश्य से खेल अधोसंरचना के विस्तार और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हॉकी लीग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को खेल के माध्यम से एक साथ जोड़ा है। प्रतियोगिता में राजधानी रॉयल्स, न्यायधानी नाइट्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, बैलाडीला बुल्स और मैनपाट टाइटंस सहित छह टीमों ने हिस्सा लिया। बस्तर से सरगुजा और रायगढ़ से राजनांदगांव तक के खिलाड़ियों को एक-दूसरे के साथ खेलने और अपना कौशल निखारने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लीग की प्रत्येक टीम में एक ओलंपियन को शामिल किया गया था। इससे युवा खिलाड़ियों को अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करने और उनसे खेल की बारीकियां सीखने का मौका मिला। मुकाबलों का प्रसारण जियोहॉटस्टार पर किया गया। हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी में कमेंट्री ने भी दर्शकों को स्थानीय भाषा से जोड़ने का काम किया।

खेल उत्कर्ष मिशन से उम्मीद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू किया है। इसके तहत गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों के होनहार खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ा जाएगा। सरकार का प्रयास है कि संसाधनों की कमी के कारण किसी खिलाड़ी का सपना अधूरा न रहे।

डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों का नया माहौल बना है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ी है। अब युवा खेल को केवल मनोरंजन या शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा दिखाने और भविष्य बनाने के अवसर के रूप में भी देख रहे हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का विस्तार होगा और प्रतियोगिता अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस लीग से निकले खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा बनेंगे और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतेंगे।