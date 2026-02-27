Hindustan Hindi News
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी ₹6.31 लाख करोड़ के करीब, 11.57% वृद्धि का अनुमान: सीएम साय

Feb 27, 2026 02:28 pm ISTShivani Navin Vahalia Pareek लाइव हिन्दुस्तान
कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में दोहरे अंक की वृद्धि का अनुमान; प्रति व्यक्ति आय ₹1.79 लाख के आसपास पहुंचने का दावा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2026 को कहा कि छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की अर्थव्यवस्था में “संतुलित और विकासोन्मुख” रुझान दर्शाता है। रायपुर में जारी बयान में उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में चालू कीमतों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग ₹6,31,291 करोड़ रहने का अनुमान है और अनुमानित वृद्धि दर 11.57% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है, हालांकि ये आंकड़े सर्वेक्षण के अनुमान हैं और अंतिम आंकड़ों में संशोधन संभव होता है।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों, किसानों के हित में लिए गए फैसलों, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन और सेवा क्षेत्र के विस्तार से राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास के प्रमुख क्षेत्रों में “एक समान” प्रगति होने का संकेत मिलता है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण में 2025-26 के लिए 12.53% वृद्धि का अनुमान जताया गया है। उन्होंने इस अनुमान को किसानों के प्रयासों, तकनीकी नवाचारों, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसान-हितैषी योजनाओं से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की समृद्धि को उन्होंने राज्य के विकास का आधार बताया। उनके अनुसार सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर है।

उद्योग क्षेत्र के संबंध में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि 10.26% है। उन्होंने दावा किया कि उद्योग का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 49% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से राज्य की आर्थिक संरचना मजबूत हो रही है।

सेवा क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने “नई अर्थव्यवस्था” का आधार बताते हुए कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में सेवा क्षेत्र में 13.15% वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी और डिजिटल सेवाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ने से युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त गति मिल रही है।

आर्थिक सर्वेक्षण के हवाले से मुख्यमंत्री ने प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग ₹1.79 लाख रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.07% अधिक बताया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और आय में वृद्धि का संकेत बताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार और समृद्धि का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि विकास तभी सार्थक है जब उसके लाभ समाज के “अंतिम व्यक्ति” तक पहुंचें। उन्होंने आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होने तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ने का भरोसा जताया।

राज्य सरकार के बयान के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के आकलन यह दर्शाते हैं कि कृषि, उद्योग और सेवा—तीनों क्षेत्रों में अनुमानित वृद्धि दर्ज की जा रही है। सामान्यतः आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत अनुमान आगे के नीति-निर्धारण और बजटीय प्राथमिकताओं के संदर्भ के रूप में देखे जाते हैं, जबकि अंतिम आंकड़े उपलब्ध होने पर इनमें संशोधन हो सकता है।

