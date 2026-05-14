सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदलेगी छत्तीसगढ़ सरकार: सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार चरणबद्ध तरीके से सरकारी वाहनों को ईवी में बदलेगी और ईंधन की खपत कम करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग अपनाकर ईंधन बचत को जन-आंदोलन बनाने की अपील की।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और संसाधनों के संयमित उपयोग के आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना सभी नागरिकों का राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ा विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय स्तर पर ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए ठोस पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि अब उनके आधिकारिक दौरों के दौरान केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा। साथ ही मंत्रियों और निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी सरकारी वाहनों और संसाधनों का सीमित उपयोग करने का आग्रह किया गया है।

साय ने कहा कि राज्य सरकार सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदलने की दिशा में कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और अनावश्यक निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हर नागरिक ईंधन बचत को अपनी जिम्मेदारी माने, तो यह अभियान जन-आंदोलन का रूप ले सकता है।

ईंधन संरक्षण और संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर हाल के दिनों में कई भाजपा शासित राज्यों और वरिष्ठ नेताओं ने भी इसी तरह की पहल और अपील की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनावश्यक ईंधन खपत कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी संसाधनों के दक्ष उपयोग और ऊर्जा संरक्षण पर जोर दिया।