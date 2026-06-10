छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CM हेल्पलाइन का किया निरीक्षण, शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेल्पलाइन 1076 का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। उन्होंने नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समस्या का प्रभावी समाधान हो।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (1076) की कार्यप्रणाली, तकनीकी व्यवस्थाओं और शिकायत निवारण तंत्र का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर पहुंचकर शिकायतों के पंजीयन, निगरानी और समाधान प्रक्रिया की समीक्षा की तथा अधिकारियों को नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले रायपुर निवासी पूनाराम ठाकरे से स्वयं बात की। ठाकरे ने बताया कि उन्होंने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था और उससे संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन से संपर्क किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, “जल्द ही आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा।” मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है तथा शिकायतों के त्वरित निपटारे, पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह एकीकृत प्रणाली राज्य के सभी विभागों को जोड़ती है, जिसमें 1,200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और लगभग 8,000 अधिकारियों को चार प्रशासनिक स्तरों पर मैप किया गया है। ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक बहु-स्तरीय एस्केलेशन प्रणाली के माध्यम से शिकायतों की निगरानी की जाती है। मुख्यमंत्री ने एमआईएस डैशबोर्ड, शिकायत विश्लेषण प्रणाली और विभागीय प्रदर्शन मूल्यांकन संबंधी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली तथा डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सुशासन का महत्वपूर्ण आधार बताया।