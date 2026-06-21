अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की

अंबिकापुर में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आयोजन में हजारों नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया, जबकि मुख्यमंत्री ने योग को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का साधन बताया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक योगाभ्यास किया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग भारत की सनातन ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है।

उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है, जो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और आत्मबल प्रदान करती है।

योग को जीवनशैली बनाने पर जोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम “स्वस्थ आयु के लिए योग” वर्तमान समय की जरूरत को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि:

योग तनाव और जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव का प्रभावी माध्यम है

नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है

स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की नींव होता है

युवाओं को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों और कॉलेजों में योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का विकास करना भी है।

प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड समय में समर्थन मिलना योग की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 190 से अधिक देशों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरवपूर्ण उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि महर्षि पतंजलि ने योग को वैज्ञानिक स्वरूप दिया जबकि भगवान शिव और श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं में भी योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है।

योग शिक्षा और जागरूकता पर फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार योग के संस्थागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया that योग को समाज कल्याण विभाग से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और जनजागरूकता कार्यक्रमों को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि योग को घर-घर तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।