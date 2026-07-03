सोठी आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री साय, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास कार्यों की सराहना की

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोठी आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की अद्भुत कार्यप्रणाली की सराहना की। आश्रम का उद्देश्य रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकें।

करीब छह दशक पुराने इस संस्थान में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को इलाज के साथ-साथ आवास, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इलाज के साथ पुनर्वास और आश्रय की सुविधा आश्रम की स्थापना 5 अप्रैल 1962 को समाजसेवी और कुष्ठ रोग से प्रभावित रहे स्वर्गीय सदाशिव गोविंद कात्रे ने की थी। संस्थान का उद्देश्य रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना था।

आश्रम परिसर में 20 बिस्तरों वाला अस्पताल संचालित है, जहां मरीजों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज, दवाइयां, पट्टी, भोजन, कपड़े और रहने की सुविधा दी जाती है। यहां पैथोलॉजी लैब और एक्स-रे जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गंभीर मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है।

अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में आश्रम में 75 लोग रह रहे हैं और लगभग 120 कर्मचारी सेवा कार्यों में लगे हुए हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुष्ठ रोग केवल शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि लंबे समय से सामाजिक उपेक्षा और भेदभाव का कारण भी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर देना समाज की बड़ी जिम्मेदारी है।

आत्मनिर्भरता के लिए कौशल प्रशिक्षण पर जोर आश्रम में इलाज के अलावा मरीजों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। यहां खेती, बागवानी, सिलाई, चॉक और रस्सी निर्माण, कालीन बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, वेल्डिंग और वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

संस्थान प्रभावित परिवारों के बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखता है।

आश्रम समय-समय पर मुफ्त स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर आयोजित करता है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 10 हजार से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए जा चुके हैं।

बुधवार को आयोजित स्वास्थ्य शिविर में 300 से अधिक लोगों की जांच की गई, जबकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के संबंध में जागरूकता और स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी चलाए गए।

मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित संत गुरु घासीदास चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और कहा कि किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़ा करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है।