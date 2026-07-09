छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य उद्योग स्थापित करना और संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रस्तावित कानून के तहत स्व-प्रमाणीकरण और जोखिम आधारित निरीक्षण जैसे प्रावधानों से निवेशकों को तेजी से अनुमति मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने और संचालित करने से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। सरकार के अनुसार, विधेयक लागू होने पर छत्तीसगढ़ इस प्रकार का कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।

डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण और जोखिम आधारित निरीक्षण जैसे प्रावधानों का प्रस्ताव सरकार के मुताबिक, प्रस्तावित कानून निवेशकों के लिए प्रक्रियागत देरी और अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान नहीं होने पर डीम्ड परमिशन का प्रावधान किया गया है, जिससे निवेश प्रस्ताव प्रशासनिक देरी के कारण लंबित नहीं रहेंगे।

विधेयक में पात्र उद्योगों के लिए स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिससे बार-बार निरीक्षण और दस्तावेजी औपचारिकताओं की आवश्यकता कम होगी। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर मान्यता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से तृतीय-पक्ष सत्यापन का भी प्रावधान रखा गया है।

निवेश आकर्षित करने और अनुपालन आसान बनाने पर जोर प्रस्तावित कानून में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है। इसके तहत नियमित निरीक्षण के बजाय केवल जोखिम के आधार पर जांच की जाएगी, ताकि नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को अनावश्यक निरीक्षण का सामना न करना पड़े। साथ ही, विभिन्न विभागों से एक ही गतिविधि के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त करने का भी प्रस्ताव है।

राज्य सरकार का कहना है कि विधेयक तैयार करने से पहले विभिन्न औद्योगिक राज्यों में अपनाई गई व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, कारोबारी माहौल बेहतर होगा और विनिर्माण, सेवा तथा उभरते उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार के अनुसार, प्रस्तावित कानून से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलने, नए निवेश आकर्षित होने और राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई गई है।