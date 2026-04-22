चारधाम यात्रा शुरू, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं; तीर्थयात्रियों से पांच संकल्प अपनाने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के आरंभ पर सभी तीर्थयात्रियों से पांच संकल्प अपनाने की अपील की है। उन्होंने यात्रा को संस्कृति और एकता का प्रतीक बताते हुए उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान पांच प्रमुख संकल्प अपनाने की अपील की है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भेजे गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट विधि-विधान के साथ खुल गए हैं और यह यात्रा आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है, जिसके माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति की झलक मिलती है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शुरू हुई यह पावन यात्रा ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करती है, जहां हर वर्ष देशभर से विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और संस्कृतियों के लोग पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माध्वाचार्य के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन यात्राओं ने भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने दोहराया कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है और राज्य पर्यटन, आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

तीर्थयात्रियों से उन्होंने डिजिटल उपवास रखने की अपील करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को आत्मसात करना चाहिए, जिससे एक अलग संतुष्टि का अनुभव होता है।

प्रधानमंत्री ने पांच संकल्पों का पालन करने का आह्वान किया – स्वच्छता बनाए रखना और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना; पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना; सेवा, सहयोग और एकता को बढ़ावा देना; ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत स्थानीय उत्पादों को खरीदना; और यात्रा के दौरान अनुशासन, सुरक्षा व मर्यादा का पालन करना।

उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा के इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पत्र के माध्यम से अपने विचार साझा किए हैं और कामना की है कि बाबा केदार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की यात्रा मंगलमय हो।

इस बीच, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के संदेश के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उन्हें प्रधानमंत्री का भक्ति और प्रेरणा से भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करती है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वर्ष की यात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया है।

उन्होंने व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए कहा कि यात्रा की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बद्री-केदार मंदिर समिति द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके तहत कई श्रद्धालु पहले ही दर्शन कर चुके हैं।