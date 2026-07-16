चमोली को Rs 155.36 करोड़ की 63 विकास योजनाओं की सौगात

सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं के जरिए चमोली में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित सेवा, सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत चमोली जिले के लिए Rs 155.36 करोड़ की 63 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने Rs 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास तथा Rs 41.37 करोड़ की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन, पर्यटन और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

सड़क और पुल शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में जोशीमठ-नीति मार्ग पर जुग्जू में स्टील ट्रस पुल, लंगसी-द्वींग-तपोवन-लांजी-पोखनी मोटर मार्ग पर स्टील सेतु, मैहलचौरी-सिलंगना घनियाली मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, चांदनीखाल-रड़वा-काण्डई-रेंसू मार्ग का विस्तार, विशालखाल-देवीखेत-बांमेश्वर मोटर मार्ग और नन्दानगर की 13 पर्वतीय नहरों का पुनरोद्धार शामिल हैं।

इसके अलावा विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाएं, मॉडल राजकीय पशु चिकित्सालय नन्दप्रयाग, पशु चिकित्सालय तलवाड़ी, सामुदायिक भवन एवं पार्किंग, विद्यालय भवन, पार्किंग निर्माण, स्टील गर्डर पुल तथा कई मोटर मार्गों के निर्माण और सुधार से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चमोली के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मुख्यमंत्री ने जिन 27 योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें गैरसैंण मुख्य मार्ग पर इंटरलॉकिंग टाइल्स, सेमी-मासों, हापला-गुड़म-नैल-नौली, नंदासैंण-मालई, तेफना-कण्डारा, कुलसारी-गैरवारम और लोल्टी-मालबज्वाड़-पास्तोली मोटर मार्गों के कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा जिला अस्पताल चमोली और बीपीएचयू पोखरी में भवन, विभिन्न विद्यालयों में पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं और आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, बैरागना ट्राउट इंडोर हैचरी, गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में दो कोर्ट वाला बैडमिंटन हॉल, कल्पेश्वर पाथवे एवं आर्क ब्रिज तथा पाण्डुकेश्वर बहुउद्देशीय सहकारी समिति भवन का भी लोकार्पण किया गया।

राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से जिले में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, खेल, पर्यटन, मत्स्य पालन और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने और दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।