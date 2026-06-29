Centrum का नया अभियान रोज़मर्रा की थकान में छूट जाने वाले खास पलों पर केंद्रित

नए अभियान के जरिए Centrum Recharge ने रोजमर्रा की थकान के बीच छूट जाने वाले खास पलों और दैनिक पोषण के महत्व को रेखांकित किया।

आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थकान महसूस करना एक आम बात हो गई है। लंबा सफर हो, एक व्यस्त कार्यदिवस हो या ज़िम्मेदारियों के बीच लगातार संतुलन बनाने की कोशिश, इन सबके कारण कई लोग दिन खत्म होने से पहले ही एनर्जी में कमी महसूस करने लगते हैं। इसी कमी को केंद्र में रखकर मल्टीविटामिन ब्रांड Haleon’s Centrum ने अपने एफरवेसेंट एनर्जी ड्रिंक मिक्स Centrum Recharge के लिए एक नया अभियान, 'हर दिन को कर रिचार्ज' शुरू किया है।

असाधारण उपलब्धियों या बेहतरीन प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह अभियान जीवन के उन छोटे-छोटे लेकिन खास पलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जिन्हें हम सिर्फ थकान की वजह से अनदेखा कर देते हैं, जैसे की अचानक बना घूमने-फिरने के प्लान, छोटे-छोटे खेल, अपनों के साथ बातचीत या छोटी-छोटी गतिविधियाँ।

इस अभियान की फिल्म इसी तरह की एक रोज़मर्रा की स्थिति को दर्शाती है। इस फिल्म में एक युवा है जो की थका हुआ नजर आ रहा है, तभी एक बच्चा उसे सड़क पर खेले जाने वाले एक खेल में शामिल होने की चुनौती देता है। इस पर वह हिचकिचाता है। लेकिन Centrum Recharge का एक सैशे लेने के बाद वह नई एनर्जी और उत्साह के साथ खेल में हिस्सा लेता है। इस फिल्म का समापन ‘हर दिन को कर रिचार्ज, Centrum Recharge’ संदेश के साथ होता है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि सही पोषण लोगों को रोजमर्रा के खास पलों को जीने में मदद कर सकता है।

Centrum Recharge के ₹10 की कीमत वाले इस 5 ग्राम के सैशे में विटामिन C, विटामिन B12, मैग्नीशियम और जिंक का संयोजन है, जिसे आसानी से सेवन किए जाने वाले एफरवेसेंट फॉर्मेट में पेश किया गया है। यह फॉर्मूलेशन दैनिक गतिविधियों के दौरान शरीर में कम होने वाले आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति करने, हाइड्रेशन बनाए रखने और एनर्जी के स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायता देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पिछले वर्ष लॉन्च किया गया यह उत्पाद ताज़गीभरे ऑरेंज फ्लेवर में उपलब्ध है और बच्चों तथा वयस्कों, दोनों के लिए अलग-अलग विकल्पों में मिलता है। इसकी पोषण संबंधी अवधारणा Haleon के लोगों को बेहतर दैनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप है।

Haleon ISC में वेलनेस एवं OTC की प्रमुख दीपाली अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों का ध्यान रोज़मर्रा की जिंदगी में एनर्जी और स्फूर्ति बनाए रखने के महत्व की ओर फिर से आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग अक्सर थकान महसूस करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए Centrum Recharge को एक सुविधाजनक पोषण समाधान के रूप में तैयार किया गया है। उनके अनुसार, यह अभियान लोगों के थकान के कारण रोज़मर्रा की गतिविधियों में हिस्सा न ले पाने के अनुभव पर ज़ोर देता है और उपभोक्ताओं को पोषण तथा बेहतर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। दीपाली ने यह भी कहा कि इस ब्रांड का उद्देश्य किफायती और सुविधाजनक विकल्पों के जरिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन को अधिक सुलभ बनाना है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों (micronutrients) की कमी आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है, अनुमानित तौर पर हर 10 में से 8 लोग किसी न किसी पोषण संबंधी कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण पोषण सहायता लोगो तक आसानी से पहुँचे यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

यह अभियान पोषण सहायता को सुविधाजनक और किफायती माध्यमों के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचाने के Centrum के व्यापक प्रयासों को भी दर्शाता है। उपभोक्ताओं के बीच पोषण संबंधी कमियों को लेकर बढ़ती जागरूकता को देखते हुए यह ब्रांड आसान तरीके से उपयोग और व्यापक उपलब्धता वाले प्रारूपों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए काम कर रहा है। Centrum Recharge देशभर में किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, फार्मेसी, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और e-commerce चैनलों पर उपलब्ध है।

‘हर दिन को कर रिचार्ज’ अभियान को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टेलीविजन के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी व्यापक रूप से प्रसारित किया जाएगा। इसके तहत सैंपल बाँटने की पहल, त्योहारों से जुड़ी विशेष पहल, in-store POSM डिस्प्ले, रिटेल विजिबिलिटी प्रोग्राम्स e-commerce प्रमोशन्स भी शामिल होंगे। इनके माध्यम से यह ब्रांड देशभर के उपभोक्ताओं तक दैनिक पोषण और एनर्जी का संदेश पहुँचाने का प्रयास करेगा।

डिस्क्लेमर: Centrum Recharge पर नियम और शर्तें लागू हैं। और जानकारी के लिए विज़िट करें www.centrumshop.in