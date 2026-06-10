अलीगढ़ में सेंट्रम रिचार्ज ने दिया रोज की थकान से निपटने का आसान मैसेज

अलीगढ़ में कैंपेन के जरिए रोज की थकान, हाइड्रेशन और जरूरी न्यूट्रिशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाई गई।

रोज के काम के बीच शरीर को चाहिए रिचार्ज अलीगढ़ में दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। बाजारों में लोगों की आवाजाही रहती है। कोई दुकान पर खड़ा रहता है, तो कोई सामान लेने निकलता है। कोई काम पर जाता है। कोई सफर में रहता है। दिनभर की इस भागदौड़ में शरीर थक जाता है और कई बार लोग इसे सामान्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं।

इसी रोज की थकान को ध्यान में रखते हुए सेंट्रम रिचार्ज ने अलीगढ़ में अपना एक्टिविटी स्टॉल लगाया। इस कैंपेन का सीधा मैसेज था रोज की थकान रोज का रिचार्ज। यानी शरीर रोज काम करता है तो उसे रोज एनर्जी और सही सपोर्ट भी चाहिए।

अलीगढ़ की पांच लोकेशन पर पहुंचा कैंपेन सेंट्रम रिचार्ज का यह कैंपेन अलीगढ़ की पांच लोकल लोकेशन पर पहुंचा। इसमें एटा चुंगी, छावनी नौरंगाबाद, कठपुला तरैया, नुमाइश ग्राउंड और समसद मार्केट शामिल रहे।

इन जगहों पर रोज अलग-अलग तरह के लोग आते हैं। एटा चुंगी और कठपुला तरैया जैसे इलाकों में सफर और रोज के काम से जुड़े लोग दिखे। छावनी नौरंगाबाद में आसपास के लोगों ने स्टॉल पर रुककर जानकारी ली। नुमाइश ग्राउंड में आने वाले लोगों ने एक्टिविटी को देखा और कई लोगों ने हिस्सा भी लिया। समसद मार्केट में दुकानदारों और खरीदारी करने आए लोगों ने कैंपेन से जुड़ाव दिखाया।

इन लोकेशन पर टीम ने लोगों को बताया कि थकान को केवल आराम से नहीं बल्कि सही हाइड्रेशन, विटामिन और मिनरल्स के सपोर्ट से भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।

स्टॉल पर दिखा फिटनेस का जोश सेंट्रम रिचार्ज स्टॉल पर लोगों के लिए छोटे फिटनेस चैलेंज रखे गए थे। इनमें प्लैंक चैलेंज, एक पैर पर खड़े रहने का चैलेंज, पुश-अप चैलेंज, योग पोज चैलेंज और रस्सी कूद चैलेंज शामिल थे।

इन चैलेंजेस की सबसे अच्छी बात यह रही कि इन्हें करने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। लोग बाजार या रास्ते से गुजरते हुए भी कुछ मिनट रुककर इनमें हिस्सा ले सकते थे। किसी ने एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस दिखाया। किसी ने पुश-अप में अपनी ताकत दिखाई। किसी ने रस्सी कूद में फुर्ती दिखाई। कुछ लोगों ने योग पोज करके अपनी फिटनेस दिखाई।

धीरे-धीरे स्टॉल के आसपास अच्छा माहौल बन गया। जो लोग पहले सिर्फ देख रहे थे वे भी आगे आए। कुछ लोगों ने अपने दोस्तों को चैलेंज करने के लिए कहा। कई लोगों ने पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाया। इस तरह रोज के बाजार और रास्ते के बीच फिटनेस की बात लोगों तक आसान तरीके से पहुंची।

अलीगढ़ के रिचार्ज चैंपियन इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स को रिचार्ज चैंपियन बनने का मौका भी मिला। जिन लोगों ने जोश और एनर्जी के साथ चैलेंज में भाग लिया उन्हें हिंदुस्तान में रिचार्ज चैंपियन के रूप में दिखने का चांस मिला।

अलीगढ़ से अभिषेक, आशुतोष, रूपेश, योगेश, बिल्लू, रमन, आमिर, शादाब, अखलाक और सुमैर रिचार्ज चैंपियन बने। इन सभी पार्टिसिपेंट्स ने अलग-अलग लोकेशन पर हुए कैंपेन में हिस्सा लिया। इनके फोटो कोलाज से अलीगढ़ में हुई इस एक्टिविटी में लोगों की भागीदारी साफ दिखेगी। इससे यह भी दिखा कि अलीगढ़ के लोगों ने रोज की थकान और रोज के रिचार्ज के मैसेज को पूरे उत्साह से अपनाया।

थकान को अनदेखा करना सही नहीं रोज की थकान कई बार धीरे-धीरे असर दिखाती है। गर्मी में बाहर जाना, भीड़ में चलना, दिनभर खड़े रहना, सामान उठाना, और काम और घर के बीच भागना, ये सब शरीर की एनर्जी कम कर सकते हैं।

कई लोग दिनभर में पानी कम पीते हैं। कई बार सही समय पर खाना नहीं हो पाता। कई बार बॉडी को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऐसे में सुस्ती और थकान जल्दी महसूस होने लगती हैं।

सेंट्रम रिचार्ज ने अलीगढ़ में इसी बात को लोगों के सामने रखा। स्टॉल पर लोगों को समझाया गया कि रोज एक्टिव रहने के लिए शरीर को सही रिचार्ज देना जरूरी है। फिटनेस अच्छी आदत है लेकिन उसके साथ हाइड्रेशन और जरूरी न्यूट्रिशन का ध्यान भी जरूरी है।

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर सेंट्रम रिचार्ज सेंट्रम रिचार्ज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। इसे पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह पीने में आसान है और रोज की थकान के बाद बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करता है।

कैंपेन के दौरान लोगों को एनर्जी, हाइड्रेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट का मैसेज दिया गया। यह भी बताया गया कि रोज की लाइफस्टाइल में शरीर को बार-बार काम में लगाया जाता है। ऐसे में उसे सही सपोर्ट देना भी जरूरी है।

लोकल लोगों से जुड़ा सेंट्रम रिचार्ज अलीगढ़ में इस कैंपेन की खास बात यह रही कि यह सीधे लोगों की रोज की जगहों पर पहुंचा। एटा चुंगी से लेकर समसद मार्केट तक टीम ने लोगों से बात की। नुमाइश ग्राउंड में लोगों ने फिटनेस चैलेंज को उत्साह से देखा। छावनी नौरंगाबाद और कठपुला तरैया में भी लोगों ने स्टॉल पर रुककर सेंट्रम रिचार्ज का मैसेज समझा।

यह कैंपेन केवल प्रोडक्ट बताने तक सीमित नहीं रहा। इसने लोगों को रोज की थकान पर ध्यान देने की बात समझाई। छोटे चैलेंज के जरिए यह दिखाया गया कि शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है और उसे रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है।

अलीगढ़ में सेंट्रम रिचार्ज ने लोगों को आसान तरीके से याद दिलाया कि रोज की थकान आम है लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही पानी, सही न्यूट्रिशन और रोज का रिचार्ज दिन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

हर दिन को कर रिचार्ज विथ सेंट्रम रिचार्ज।