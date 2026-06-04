मुजफ्फरनगर में सेंट्रम रिचार्ज ने रोज की थकान को रिचार्ज से जोड़ा

मुजफ्फरनगर के प्रमुख बाजारों, मंडी और सार्वजनिक स्थानों पर सेंट्रम रिचार्ज ने फिटनेस चैलेंज और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से ‘रोज की थकान, रोज का रिचार्ज’ का संदेश लोगों तक पहुंचाया।

शहर के बीच पहुंचा सेंट्रम रिचार्ज मुजफ्फरनगर में रोज की जिंदगी तेज चलती है। बाजारों में भीड़ रहती है। मंडी में आवाजाही बनी रहती है। चौराहों पर लोग काम, खरीदारी, सफर और रोज की जरूरतों के लिए निकलते रहते हैं। ऐसे में शरीर का थकना आम बात है। कई लोग इसे दिनचर्या का हिस्सा मानकर आगे बढ़ जाते हैं।

इसी रोज की थकान को ध्यान में रखते हुए सेंट्रम रिचार्ज ने मुजफ्फरनगर में अपना कैनोपी कैंपेन किया। कैंपेन का आसान मैसेज था रोज की थकान रोज का रिचार्ज। यानी दिनभर की भागदौड़ के बाद बॉडी को भी रोज सही एनर्जी और रिचार्ज की जरूरत होती है।

शिव चौक से रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंची टीम सेंट्रम रिचार्ज की कैनोपी एक्टिविटी 26 मई से 30 मई तक मुजफ्फरनगर की पांच लोकल लोकेशन पर की गई। टीम शिव चौक, नई मंडी, हनुमान चौक, महावीर चौक और रोडवेज बस स्टैंड पहुंची।

ये सभी लोकेशन शहर की रोज की हलचल से जुड़ी हैं। शिव चौक पर आने-जाने वाले लोग रुके। नई मंडी में खरीदारी और कामकाज से जुड़े लोगों ने कैनोपी देखी। हनुमान चौक और महावीर चौक पर राहगीरों ने चैलेंज में दिलचस्पी दिखाई। रोडवेज बस स्टैंड पर सफर करने वाले लोगों को भी रिचार्ज का मैसेज मिला।

इस तरह कैंपेन शहर के उन हिस्सों तक पहुंचा जहां लोग सच में रोज की भागदौड़ महसूस करते हैं।

चैलेंज ने लोगों को रुकने का कारण दिया एक्टिविटी कैनोपी पर सिर्फ सैंपलिंग नहीं थी। यहां लोगों के लिए छोटे फिटनेस चैलेंज भी रखे गए थे। प्लैंक चैलेंज, एक पैर पर खड़े रहने का चैलेंज, पुश-अप चैलेंज, योग पोज चैलेंज और रस्सी कूद चैलेंज ने लोगों का ध्यान खींचा।

इन चैलेंज की खास बात यह रही कि इन्हें करने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। जो लोग बाजार या बस स्टैंड से गुजर रहे थे वे भी कुछ मिनट रुककर हिस्सा ले सकते थे। किसी ने बैलेंस दिखाया और किसी ने ताकत दिखाई। किसी ने रस्सी कूद में अपनी फुर्ती दिखाई। कुछ लोग दोस्तों के कहने पर चैलेंज में शामिल हुए और फिर खुद भी दूसरों को बोलने लगे।

धीरे-धीरे एक्टिविटी कैनोपी के आसपास उत्साह बढ़ता गया। लोग देख रहे थे और कुछ मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग चैलेंज करने वालों के लिए तालियां भी बजा रहे थे।

मुजफ्फरनगर के रिचार्ज चैंपियन इस कैंपेन में भाग लेने वालों को रिचार्ज चैंपियन बनने का मौका भी मिला। जो लोग चैलेंज में पूरे जोश के साथ उतरे उन्हें हिंदुस्तान में रिचार्ज चैंपियन के रूप में दिखने का चांस मिला।

मुजफ्फरनगर से गौरव, मनीष, एडू, राहुल, वैभव शर्मा, मोंटी, संधि देवी, पिंकू, राजीव और सुनील कुमार रिचार्ज चैंपियन बने। अलग-अलग दिन और अलग-अलग लोकेशन पर लोगों की भागीदारी ने दिखाया कि रोज की फिटनेस और रिचार्ज की बात आम लोगों से सीधे जुड़ती है।

रोज की थकान को नजरअंदाज न करें मुजफ्फरनगर जैसे शहर में लोग कई तरह की थकान से गुजरते हैं। मंडी में लंबे समय तक खड़े रहना। बाजार में सामान लाना-ले जाना। गर्मी में सफर करना। बस स्टैंड पर इंतजार करना। घर और काम के बीच दौड़ते रहना। ये सब धीरे-धीरे शरीर की एनर्जी कम कर देते हैं।

कई बार लोग पानी कम पीते हैं। कई बार खाना समय पर नहीं हो पाता। कई बार शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऐसे में दिन के बीच में ही थकान, सुस्ती और भारीपन महसूस होने लगता है।

सेंट्रम रिचार्ज ने इसी बात को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया। शरीर रोज काम करता है तो उसे रोज देखभाल भी चाहिए। सिर्फ आराम करना काफी नहीं होता। सही हाइड्रेशन, विटामिन और मिनरल्स का सपोर्ट भी जरूरी होता है।

सेंट्रम रिचार्ज का आसान उपयोग सेंट्रम रिचार्ज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। इसे पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह रोज की थकान के बाद बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करता है।

कैनोपी पर लोगों को बताया गया कि एक्टिव रहने के लिए शरीर को सही सपोर्ट देना जरूरी है। रोज की भागदौड़ में एनर्जी, हाइड्रेशन और इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहिए। सेंट्रम रिचार्ज ने इसी बात को आसान और समझने लायक तरीके से सामने रखा।

लोकल जगहों पर दिखा लोगों का जोश शिव चौक पर लोगों ने रुककर एक्टिविटी कैनोपी की जानकारी ली। नई मंडी में कामकाज के बीच लोग चैलेंज देखने लगे। हनुमान चौक और महावीर चौक पर राहगीर कुछ देर के लिए फिटनेस चैलेंज का हिस्सा बने। रोडवेज बस स्टैंड पर सफर करने वालों को भी यह मैसेज मिला कि रोज की थकान के बाद रिचार्ज जरूरी है।

इस कैंपेन की खूबी यही रही कि यह लोगों की रोज की जगहों पर पहुंचा। लोगों को अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सेंट्रम रिचार्ज ने सीधे बाजार, चौराहे, मंडी और बस स्टैंड पर जाकर उनसे बात की।

मुजफ्फरनगर को मिला रोज के रिचार्ज का मैसेज मुजफ्फरनगर में सेंट्रम रिचार्ज की कैनोपी एक्टिविटी ने एक सरल बात सामने रखी। काम करना जरूरी है। सफर करना जरूरी है। जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है। लेकिन शरीर को रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है।

पांच दिनों तक चली इस कैनोपी एक्टिविटी में पांच लोकेशन, फिटनेस चैलेंज, सैंपलिंग और रिचार्ज चैंपियन ने मिलकर कैंपेन को लोगों से जोड़ा। सेंट्रम रिचार्ज ने मुजफ्फरनगर के लोगों को याद दिलाया कि रोज की थकान के लिए रोज का रिचार्ज भी जरूरी है।

हर दिन को कर रिचार्ज विथ सेंट्रम रिचार्ज।

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