कानपुर में सेंट्रम रिचार्ज ने बाजारों के बीच पहुंचाया रोज के रिचार्ज का मैसेज

सेंट्रम रिचार्ज कैंपेन के माध्यम से लोगों को एनर्जी, हाइड्रेशन और रोजमर्रा की थकान से निपटने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।

कामकाजी शहर में थकान की बात कानपुर की पहचान मेहनत करने वाले शहर के रूप में है। यहां बाजार जल्दी जागते हैं और देर तक चलते हैं। कोई दुकान पर खड़ा रहता है। कोई खरीदारी के लिए निकलता है। कोई रोज बस या ऑटो से सफर करता है। कोई दिनभर काम और घर की जिम्मेदारी के बीच लगा रहता है। ऐसे में शरीर में थकान महसूस होना आम बात है।

इसी रोज की थकान को ध्यान में रखते हुए सेंट्रम रिचार्ज ने कानपुर में अपना एक्टिविटी स्टॉल लगाया। इस कैंपेन का मकसद लोगों को एक आसान बात याद दिलाना था - रोज की थकान रोज का रिचार्ज। शरीर जब हर दिन काम करता है तो उसे हर दिन एनर्जी और सही सपोर्ट की जरूरत होती है।

पांच लोकेशन पर लोगों से सीधा कनेक्ट कानपुर में सेंट्रम रिचार्ज का यह कैंपेन शहर की पांच खास लोकेशन पर पहुंचा। इनमें पी. रोड मार्केट, नवीन मार्केट, बेकनगंज मार्केट, मोती झील पार्क और गुमटी नंबर 5 मार्केट शामिल रहे।

इन जगहों पर शहर की अलग-अलग झलक देखने को मिली। पी. रोड मार्केट में खरीदारी करने वाले लोग थे। नवीन मार्केट में युवाओं और परिवारों की आवाजाही रही। बेकनगंज मार्केट में लोकल बाजार की रौनक दिखी। मोती झील पार्क में घूमने आए लोगों ने स्टॉल पर रुककर जानकारी ली। गुमटी नंबर 5 मार्केट में कामकाजी लोगों और दुकानदारों ने कैंपेन से जुड़ाव दिखाया।

टीम ने लोगों को सैंपलिंग के साथ फिटनेस और रिचार्ज का मैसेज भी दिया। बात आसान थी। रोज की भागदौड़ में बॉडी को सिर्फ आराम नहीं बल्कि हाइड्रेशन, विटामिन और मिनरल्स का सपोर्ट भी चाहिए।

बाजार के बीच बना फिटनेस का छोटा जोन सेंट्रम रिचार्ज स्टॉल पर लोगों के लिए छोटे फिटनेस चैलेंज रखे गए। इनमें प्लैंक चैलेंज, एक पैर पर खड़े रहने का चैलेंज, पुश-अप चैलेंज, योग पोज चैलेंज और रस्सी कूद चैलेंज शामिल थे।

इन चैलेंज को देखने के लिए लोग रुकने लगे। कुछ लोग पहले बस स्टॉल के पास खड़े होकर दूसरों को देख रहे थे। फिर माहौल देखकर खुद भी शामिल हो गए। किसी ने प्लैंक में अपना दम दिखाया। किसी ने एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाया। किसी ने पुश-अप किए। कुछ लोगों ने रस्सी कूद में अपनी फुर्ती दिखाई।

कानपुर के बाजारों के बीच यह फिटनेस जोन लोगों के लिए छोटा सा ब्रेक बन गया। इसमें कोई भारी तैयारी नहीं थी। कोई मुश्किल नियम नहीं थे। बस कुछ मिनट का समय था और अपने अंदर की एनर्जी दिखाने का मौका था।

रिचार्ज चैंपियन बने कानपुर के पार्टिसिपेंट्स इस कैंपेन में हिस्सा लेने वाले लोगों को रिचार्ज चैंपियन बनने का मौका भी मिला। जिन पार्टिसिपेंट्स ने जोश के साथ चैलेंज पूरा किया उन्हें हिंदुस्तान में रिचार्ज चैंपियन के रूप में दिखने का चांस मिला।

कानपुर से आरिफ, इंदर सिंह, सुधांशु, विशाल, फैजान, अबरार, राहुल कनौजिया, ऋषभ कुमार, अर्पित और प्रिंस रिचार्ज चैंपियन बने। इन सभी ने अलग-अलग लोकेशन पर हुए कैंपेन में हिस्सा लिया और अपने जोश से माहौल को और एक्टिव बनाया। इनके फोटो कोलाज से कानपुर में हुई इस एक्टिविटी में लोगों की भागीदारी साफ दिखेगी।

रोज की थकान कई रूप में आती है कानपुर जैसे शहर में थकान सिर्फ काम से नहीं आती। बाजार की भीड़ भी थका देती है। गर्मी में सफर भी शरीर को भारी कर देता है। दुकान या ऑफिस में लंबे समय तक खड़े रहना भी आसान नहीं होता। पार्क में चलना अच्छा लगता है लेकिन शरीर को फिर भी पानी और एनर्जी की जरूरत रहती है।

कई लोग दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी बॉडी की जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाते। पानी कम पीना, सही समय पर खाना न खाना और लगातार भागदौड़ शरीर की एनर्जी कम कर सकते हैं। इसी वजह से दिन के बीच में सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है।

सेंट्रम रिचार्ज ने इसी बात को बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया। कैंपेन ने यह बताया कि रोज की जिंदगी में एक्टिव रहना जरूरी है लेकिन शरीर को रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है।

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर रिचार्ज सेंट्रम रिचार्ज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। इसे पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह पीने में आसान है और रोज की थकान के बाद बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करता है।

स्टॉल पर आने वाले लोगों को बताया गया कि रोज की लाइफस्टाइल में एनर्जी, हाइड्रेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट का ध्यान रखना जरूरी है। जब शरीर को सही सपोर्ट मिलता है तो दिनभर की भागदौड़ को बेहतर तरीके से संभालना आसान हो सकता है।

कानपुर ने दिखाया अपना जोश पी. रोड मार्केट से लेकर गुमटी नंबर 5 मार्केट तक लोगों ने इस कैंपेन में रुचि दिखाई। नवीन मार्केट में लोगों ने चैलेंज को मजेदार तरीके से लिया। बेकनगंज मार्केट में लोकल लोगों ने स्टॉल पर रुककर जानकारी ली। मोती झील पार्क में घूमने आए लोगों ने भी फिटनेस चैलेंज को पसंद किया।

इस कैंपेन की खास बात यही रही कि सेंट्रम रिचार्ज लोगों के बीच उनकी रोज की जगहों पर पहुंचा। बाजार, पार्क और लोकल मार्केट में रिचार्ज का मैसेज सीधे लोगों तक पहुंचा।

कानपुर में सेंट्रम रिचार्ज ने लोगों को याद दिलाया कि रोज की थकान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर रोज मेहनत करता है तो उसे रोज का रिचार्ज भी मिलना चाहिए।

हर दिन को कर रिचार्ज विद सेंट्रम रिचार्ज।