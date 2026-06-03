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लखनऊ के बाजारों में सेंट्रम रिचार्ज ने दिया रोज के रिचार्ज का मैसेज

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ के व्यस्त बाजारों में सेंट्रम रिचार्ज ने फिटनेस चैलेंज और जागरूकता गतिविधियों के जरिए लोगों को रोज़ की थकान के बीच शरीर को रिचार्ज रखने का संदेश दिया।

लखनऊ के बाजारों में सेंट्रम रिचार्ज ने दिया रोज के रिचार्ज का मैसेज

रोज की थकान और रोज का रिचार्ज

लखनऊ की रोज की जिंदगी में भागदौड़ हमेशा बनी रहती है। सुबह घर से निकलना। काम पर जाना। बाजार की भीड़ में खरीदारी करना। घर और परिवार की जिम्मेदारी संभालना। इन सबके बीच शरीर थक ही जाता है। कई बार यह थकान इतनी आम लगने लगती है कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते।

इसी रोज की थकान को ध्यान में रखते हुए सेंट्रम रिचार्ज ने लखनऊ में अपना खास कैंपेन किया। इस कैंपेन का सीधा मैसेज था - रोज की थकान रोज का रिचार्ज। यानी जिस तरह रोज काम होता है उसी तरह शरीर को भी रोज एनर्जी और रिचार्ज की जरूरत होती है।

पांच दिनों तक अलग-अलग लोकेशन पर पहुंची टीम

सेंट्रम रिचार्ज की एक्टिविटी कैनोपी 26 मई से 30 मई तक लखनऊ के अलग-अलग इलाकों में की गई। टीम शहर की ऐसी लोकेशन पर पहुंची जहां रोज बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं।

लखनऊ में यह एक्टिविटी भूतनाथ मार्केट, ताड़ीखाना सब्जी मंडी, इंजीनियरिंग कॉलेज मार्केट, कपूरथला मार्केट और डंडइया सब्जी मंडी में की गई। ये सभी जगहें शहर की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। कहीं दुकानदारों की भीड़ थी। कहीं सब्जी खरीदने आए लोग थे। कहीं युवा और छात्र दिखे। कहीं ऑफिस और काम से लौटते लोग इस एक्टिविटी कैनोपी के पास रुके।

इन जगहों पर टीम ने लोगों को बताया कि रोज की थकान सिर्फ आराम से नहीं बल्कि सही हाइड्रेशन और जरूरी पोषण से भी संभाली जा सकती है।

फिटनेस चैलेंज से बना जोश भरा माहौल

इस कैंपेन को लोगों से जोड़ने के लिए छोटे और मजेदार फिटनेस चैलेंज रखे गए। इनमें प्लैंक चैलेंज, एक पैर पर खड़े रहने का चैलेंज, पुश-अप चैलेंज, योग पोज चैलेंज और रस्सी कूद चैलेंज शामिल थे।

इन चैलेंज को ऐसा रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति आसानी से भाग ले सके। कई लोग पहले सिर्फ देखने के लिए रुके। फिर माहौल देखकर उन्होंने खुद भी चैलेंज करने की कोशिश की। किसी ने प्लैंक में अपना स्टैमिना दिखाया। किसी ने एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाया। किसी ने पुश-अप करके अपनी ताकत दिखाई। कई लोगों ने रस्सी कूद में अपना जोश दिखाया।

बाज़ार की भागदौड़ के बीच यह छोटा सा फिटनेस जोन लोगों के लिए एक अलग अनुभव बन गया। लोग मुस्कुरा रहे थे और एक-दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। कई जगह लोगों ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी शामिल होने के लिए कहा।

रिचार्ज चैंपियन बनने का मौका

इस एक्टिविटी में भाग लेने वालों को रिचार्ज चैंपियन बनने का मौका भी मिला। जो लोग जोश के साथ चैलेंज में शामिल हुए उन्हें हिंदुस्तान में रिचार्ज चैंपियन के रूप में दिखने का चांस मिला।

लखनऊ से चुने गए रिचार्ज चैंपियन की तस्वीरें कोलाज में दिखाई जाएंगी। असली बात यह है कि आम लोगों ने भी रोज की थकान और रोज के रिचार्ज के मैसेज को अपने तरीके से समझा और उसमें हिस्सा लिया।

लखनऊ के रिचार्ज चैंपियन

लखनऊ में इस कैंपेन के दौरान कई लोगों ने जोश के साथ फिटनेस चैलेंज में हिस्सा लिया। इनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स को रिचार्ज चैंपियन के रूप में चुना गया। लखनऊ से शुभम, तौशीद, अंकुल, शिवा, जतिन गुप्ता, नमन, सचिन, सीके मिश्रा, एमडी समीर और रघु रिचार्ज चैंपियन बने।

इन चैंपियन ने अलग-अलग दिनों में एक्टिविटी में हिस्सा लिया और अपनी एनर्जी दिखाई। उनके नामों के साथ उनकी तस्वीरों का कोलाज इस कैंपेन को और प्रसिद्ध बनाएगा।

थकान को समझना भी जरूरी है

आज की लाइफस्टाइल में थकान सिर्फ भारी काम से नहीं होती। लंबा सफर भी थका देता है। गर्मी और भीड़ भी शरीर को कमजोर महसूस करा सकती है। बाजार में ज्यादा देर घूमना। दिनभर खड़े रहना। घर और काम के बीच भागते रहना। ये सब धीरे-धीरे शरीर की एनर्जी कम कर देते हैं।

यही कारण है कि सेंट्रम रिचार्ज ने इस कैंपेन में फिटनेस और रिचार्ज को साथ रखा। लोगों को यह मैसेज दिया गया कि शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है। साथ ही बॉडी को सही हाइड्रेशन, विटामिन और मिनरल्स का सपोर्ट भी जरूरी है।

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर सेंट्रम रिचार्ज

सेंट्रम रिचार्ज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। इसे पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह पीने में आसान है और रोज की थकान के बाद बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करता है।

इसमें एनर्जी, हाइड्रेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट से जुड़ा मैसेज लोगों को आसान तरीके से समझाया गया। एक्टिविटी कैनोपी पर आने वाले लोगों को बताया गया कि रोज की भागदौड़ में शरीर को सिर्फ काम करवाते रहना सही नहीं है। उसे बीच-बीच में सही रिचार्ज भी देना चाहिए।

बाजारों में दिखी लोगों की दिलचस्पी

भूतनाथ मार्केट से लेकर डंडइया सब्जी मंडी तक लोगों की दिलचस्पी साफ दिखी। ताड़ीखाना सब्जी मंडी में रोज खरीदारी करने आए लोगों ने चैलेंज देखा और हिस्सा लिया। इंजीनियरिंग कॉलेज मार्केट में युवाओं ने फिटनेस चैलेंज को उत्साह से अपनाया। कपूरथला मार्केट में लोगों ने रुककर एक्टिविटी कैनोपी की जानकारी ली और सेंट्रम रिचार्ज का मैसेज समझा।

इस पूरे कैंपेन में सेंट्रम रिचार्ज ने लोगों को यह याद दिलाया कि रोज की थकान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी अच्छी आदतें शरीर को बेहतर महसूस करा सकती हैं। फिटनेस का थोड़ा ध्यान, पानी की सही मात्रा और रोज का रिचार्ज दिन को बेहतर बना सकते हैं।

लखनऊ को मिला रोज के रिचार्ज का आसान संदेश

लखनऊ में सेंट्रम रिचार्ज की इस एक्टिविटी कैनोपी ने लोगों को एक सीधी बात समझाई। रोज काम करना जरूरी है तो रोज रिचार्ज करना भी जरूरी है। जब शरीर में एनर्जी रहेगी तभी दिनभर की जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाई जा सकेंगी।

पांच दिनों तक चली इस एक्टिविटी में बाजारों की भीड़, लोगों की भागीदारी और फिटनेस चैलेंज ने कैंपेन को और खास बना दिया। सेंट्रम रिचार्ज ने लखनऊ के लोगों के बीच जाकर रोज की थकान और रोज के रिचार्ज का मैसेज आसान तरीके से पहुंचाया।

हर दिन को कर रिचार्ज विथ सेंट्रम रिचार्ज।

डिस्क्लेमर: सेंट्रम रिचार्ज पर नियम और शर्तें लागू हैं। और जानकारी के लिए विज़िट करें www.centrumshop.in

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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