वाराणसी में सेंट्रम रिचार्ज ने दिया रोज की थकान को हराने का नया अंदाज

वाराणसी के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सेंट्रम रिचार्ज ने फिटनेस चैलेंज और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक ‘रोज की थकान, रोज का रिचार्ज’ का संदेश पहुंचाया।

घाटों और बाजारों वाले शहर में पहुंचा रिचार्ज का मैसेज वाराणसी की सुबह जल्दी शुरू होती है और शहर देर तक चलता रहता है। कोई काम पर निकलता है। कोई बाजार जाता है। कोई दुकान संभालता है। कोई पढ़ाई या सफर में लगा रहता है। पांडेयपुर से सिगरा तक और लहुराबीर से सुंदरपुर तक रोज की भीड़ बताती है कि इस शहर में लोग पूरे दिन एक्टिव रहते हैं।

इसी तेज रफ्तार दिनचर्या के बीच सेंट्रम रिचार्ज ने वाराणसी में अपना कैनोपी कैंपेन किया। इसका मकसद लोगों को एक आसान बात याद दिलाना था। रोज की थकान रोज का रिचार्ज। यानी जब शरीर हर दिन काम करता है तो उसे हर दिन एनर्जी और सही सपोर्ट भी चाहिए।

पांच दिन और पांच लोकल लोकेशन वाराणसी में सेंट्रम रिचार्ज की कैनोपी एक्टिविटी 26 मई से 30 मई तक चली। हर दिन टीम शहर की एक अलग लोकेशन पर पहुंची। इस दौरान पांडेयपुर, सिगरा, भोजूबीर मार्केट, सुंदरपुर सब्जी मंडी और लहुराबीर में लोगों से सीधा कनेक्ट किया गया।

इन लोकेशन का चुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि यहां रोज अलग-अलग तरह के लोग आते हैं। मंडी में खरीदारी करने वाले लोग थे। मार्केट में दुकानदार और ग्राहक थे। रास्ते से गुजरते कामकाजी लोग थे। युवाओं ने भी कैनोपी पर रुककर चैलेंज देखे और उनमें हिस्सा लिया।

यह कैंपेन किसी बंद जगह पर नहीं हुआ। यह सीधे शहर की रोज की हलचल के बीच पहुंचा। इसलिए लोगों ने इसे आसानी से देखा, समझा और उसमें शामिल भी हुए।

चैलेंज आसान थे इसलिए लोग जुड़ते चले गए कैनोपी पर आने वाले लोगों के लिए फिटनेस से जुड़े छोटे चैलेंज रखे गए। इनमें प्लैंक चैलेंज, एक पैर पर खड़े रहने का चैलेंज, पुश-अप चैलेंज, योग पोज चैलेंज और रस्सी कूद चैलेंज शामिल थे।

इन चैलेंज का अंदाज ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति बिना झिझक कोशिश कर सके। किसी को जिम जैसा माहौल नहीं चाहिए था। कोई बड़ी तैयारी भी नहीं चाहिए थी। बस थोड़ा जोश और कुछ मिनट का समय चाहिए था।

कई लोग पहले दूर से देखते रहे। फिर किसी ने प्लैंक किया तो आसपास के लोग रुक गए। किसी ने रस्सी कूद शुरू की तो माहौल में हल्की मस्ती आ गई। किसी ने एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाया तो लोग ताली बजाने लगे। इस तरह कैनोपी सिर्फ ब्रांड काउंटर नहीं रही बल्कि लोगों के लिए छोटा फिटनेस ब्रेक बन गई।

रिचार्ज चैंपियन बने वाराणसी के पार्टिसिपेंट्स इस कैंपेन का एक खास हिस्सा रिचार्ज चैंपियन भी था। जो पार्टिसिपेंट्स पूरे जोश के साथ चैलेंज में शामिल हुए उन्हें हिंदुस्तान में रिचार्ज चैंपियन के रूप में दिखने का मौका मिला।

वाराणसी से विशाल, चंदन, जयप्रकाश, राजू, अनूप, मनीष, शुषमा, विकास तिवारी, राहुल और राघव रिचार्ज चैंपियन बने। इनके फोटो कोलाज से इस कैंपेन में लोगों की असली भागीदारी साफ दिखेगी।

थकान को हल्के में न लें दिनभर चलते रहने वाले शहरों में थकान अक्सर सामान्य लगने लगती है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर गर्मी, भीड़, सफर, लंबा खड़े रहना और लगातार काम शरीर की एनर्जी कम कर देते हैं।

वाराणसी में इस कैनोपी कैंपेन के जरिए यही बात आसान तरीके से समझाई गई। शरीर को सिर्फ चलाते रहना काफी नहीं है। उसे पानी, सही पोषण, विटामिन और मिनरल्स का सपोर्ट भी चाहिए। जब शरीर को सही रिचार्ज मिलता है तो रोज के काम संभालना आसान हो सकता है।

सेंट्रम रिचार्ज कैसे जुड़ा इस मैसेज से सेंट्रम रिचार्ज विटामिन और मिनरल्स से भरपूर है। इसे पानी में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। यह रोज की थकान के बाद बॉडी को रिचार्ज करने में मदद करता है। इसका मैसेज सीधा है कि एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही रिचार्ज भी जरूरी है।

कैनोपी पर लोगों को सैंपलिंग के साथ यह भी समझाया गया कि दिनभर की भागदौड़ में हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। यह बात खासकर उन लोगों से जुड़ी जो बाजारों में काम करते हैं, सफर करते हैं या पूरे दिन खड़े रहकर काम करते हैं।

वाराणसी ने जोश से लिया हिस्सा पांडेयपुर में लोगों ने कैनोपी पर रुककर जानकारी ली। सिगरा में आने-जाने वाले लोगों ने चैलेंज को देखा और हिस्सा लिया। भोजूबीर मार्केट में मार्केट की भीड़ के बीच फिटनेस चैलेंज ने लोगों का ध्यान खींचा। सुंदरपुर सब्जी मंडी में खरीदारी के बीच लोगों को रिचार्ज का मैसेज मिला। लहुराबीर में भी कैनोपी ने रोज की थकान और रोज के रिचार्ज की बात को लोगों तक पहुंचाया।

इस तरह पांच दिनों में सेंट्रम रिचार्ज ने वाराणसी के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से सीधे बात की। कैंपेन ने यह दिखाया कि फिटनेस और रिचार्ज की बात सिर्फ जिम या हेल्थ सेंटर तक सीमित नहीं है। यह बात बाजार, मंडी और रोज के सफर में भी उतनी ही जरूरी है।

रोज के लिए छोटा सा रिचार्ज जरूरी है वाराणसी में सेंट्रम रिचार्ज का यह कैंपेन लोगों के बीच एक आसान और जरूरी मैसेज लेकर आया। रोज की थकान को अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर रोज काम करता है इसलिए उसे रोज देखभाल भी चाहिए।

फिटनेस चैलेंज, सैंपलिंग, लोकल लोकेशन और रिचार्ज चैंपियन ने इस कैंपेन को लोगों से जोड़ने में मदद की। सेंट्रम रिचार्ज ने वाराणसी को यह याद दिलाया कि दिनभर एक्टिव रहने के लिए बॉडी को सही रिचार्ज देना भी जरूरी है।

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