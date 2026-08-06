Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में नए EPFO कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर केंद्र करेगा विचार

By Dakshita Ojha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राज्य में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार करने की मांग की गई है।

govt
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ईपीएफओ के क्षेत्रीय और जिला कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ईपीएफओ के अलग क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय स्थापित करने के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

राज्य सरकार का कहना है कि यदि ईपीएफओ के क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित होते हैं तो कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को दूर स्थित कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सेवा वितरण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बन सकेगी।

केंद्र ने बताया किन आधारों पर होता है निर्णय

मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ कार्यालयों की स्थापना अथवा उन्नयन का निर्णय कार्यभार, कार्यक्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या, प्रशासनिक आवश्यकता और सेवा वितरण की जरूरतों जैसे निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ ने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच कार्यभार का संतुलन बनाने और सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कार्यालयों का पुनर्गठन भी किया है। ऐसे में नए कार्यालयों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर संगठन की निर्धारित नीतियों और मानकों के अनुसार विचार किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए सुझावों और मांगों को गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा उन पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

राज्य ने सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता बताई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है ताकि लोगों को बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि अलग क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय बनने से कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन, दावों के निपटान, खातों से संबंधित कार्यों तथा अन्य सेवाओं के लिए अनावश्यक यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इससे उद्योगों और नियोक्ताओं को भी विभिन्न औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सुविधा होगी।

राज्य सरकार का मानना है कि ईपीएफओ की पहुंच बढ़ने से सेवा वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के समाधान में भी तेजी आ सकेगी। साथ ही विभिन्न जिलों में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए ऐसी संस्थागत व्यवस्था भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने में सहायक होगी।

सरकार ने कहा कि यह पहल राज्य में बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

समापन

फिलहाल केंद्र सरकार ने किसी समयसीमा की घोषणा नहीं की है। हालांकि, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ईपीएफओ के निर्धारित मानकों के अनुसार विचार किया जाएगा और भविष्य में प्रशासनिक आवश्यकता तथा सेवा मांग के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।