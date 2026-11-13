उत्तराखंड में आईआईएसईआर, आयुर्वेद संस्थान और हाईवे प्रस्तावों पर केंद्र का आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को बताया कि अक्टूबर 2026 में भेजे गए आईआईएसईआर के प्रस्ताव पर भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय विचार किया जा सकता है।

उत्तराखंड को उच्च शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा और सड़क संपर्क से जुड़े तीन प्रस्तावों पर केंद्र से सकारात्मक आश्वासन मिला है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), किच्छा के खुरपिया फार्म में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) और उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्तावों पर संबंधित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित तीसरे प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में प्रवासियों से राज्य के विकास में योगदान देने की अपील की।

केंद्र से मिले सकारात्मक संकेत केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को बताया कि अक्टूबर 2026 में भेजे गए आईआईएसईआर के प्रस्ताव पर भविष्य में केंद्रीय संस्थानों के विस्तार के समय विचार किया जा सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगस्त में भेजे गए उत्तरकाशी-कमद-अयारखाल-बूढ़ाकेदार-चमियाला-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विचार होगा। उनके अनुसार, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पिछले 12 वर्षों में 2,282 किलोमीटर से बढ़कर 3,670 किलोमीटर हुई है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि खुरपिया फार्म में एआईआईए की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर निर्धारित प्रक्रिया और मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026 में तीन ऐसे संस्थानों की घोषणा के बाद पात्र राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे।

प्रवासियों से गांवों से जुड़ने की अपील सम्मेलन में धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की निधि बताया। उन्होंने कहा कि उनके अनुभव, ज्ञान और संसाधन विकास में उपयोगी हो सकते हैं। अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर विकास में योगदान देने वाले 30 प्रवासियों का उन्होंने आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने पर्यटन, कृषि, बागवानी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई है।

धामी ने सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार के साथ सौंग, जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने प्रवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और स्वरोजगार में योगदान देने का आह्वान किया।