दिल्ली बैठकों के बाद मध्यप्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास प्रस्तावों को केंद्र से मंजूरी
सरसों और तुअर खरीद, फसल बीमा आकलन और ग्रामीण योजनाओं पर हुई चर्चा से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठकों के बाद राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है या उन पर सकारात्मक सहमति जताई है। राज्य सरकार के अनुसार, इन बैठकों में कृषि उपार्जन, फसल बीमा, ग्रामीण आवास, सड़क संपर्क, जल संसाधन और वित्तीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठकों में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
राज्य सरकार के मुताबिक, प्रमुख निर्णयों में सरसों उत्पादक किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलना शामिल है। जारी जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार का कहना है कि इससे सरसों किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और बाजार भाव में उतार-चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि तुअर, या अरहर, की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा गया है। इसके साथ ही तुअर उत्पादक किसानों के लिए सरकारी उपार्जन का दायरा बढ़ने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक भरोसा मिलेगा और कम कीमत पर बिक्री का जोखिम घट सकता है।
बैठकों में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को इन फसलों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और ऑयल पाम जैसी फसलों के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार करने पर सहमति बनी। राज्य सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार लाना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा का प्रश्न रखा, खासकर फसल नुकसान के आकलन को लेकर। इसके बाद कृषि मंत्रालय की ओर से यह निर्देश दिया गया कि सोयाबीन जैसी फसलों के नुकसान के आकलन में केवल सैटेलाइट डेटा पर निर्भर रहने के बजाय क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग, दोनों तरीकों का उपयोग किया जाए। राज्य सरकार का कहना है कि इससे वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा तय करने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं भी चर्चा के केंद्र में रहीं। मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य की जरूरतों के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। राज्य सरकार के अनुसार, इन विषयों पर केंद्र ने सकारात्मक आश्वासन दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।
बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच विभिन्न योजनाओं की प्रगति, कृषि, वित्त, जल संसाधन और अधोसंरचना से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भी राज्य के भुगतान, जल जीवन मिशन, नागरिक आपूर्ति और सिंहस्थ जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो परियोजनाओं की समीक्षा का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखे हुए है और मध्यप्रदेश में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। उनके अनुसार, राज्य में एलपीजी और सीएनजी की पर्याप्त उपलब्धता है।
हाल के महीनों में मध्यप्रदेश सरकार कृषि उपार्जन, सिंचाई, फसल सुरक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना पर केंद्रित पहलें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में हुई ये बैठकें उसी व्यापक प्रयास का हिस्सा मानी जा रही हैं, जिनसे राज्य सरकार को केंद्र से नीतिगत और वित्तीय समर्थन मिलने की उम्मीद है।
