अर्धकुंभ मेले के लिए उत्तराखंड को 14,520 मीट्रिक टन खाद्यान्न

अर्धकुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 7,260 मीट्रिक टन गेहूं और 7,260 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया, मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार।

हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेला-2027 की तैयारियों के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 14,520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है। इसमें 7,260 मीट्रिक टन गेहूं और इतनी ही मात्रा में चावल शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस आवंटन की जानकारी दी है।

राज्य सरकार ने मेले के दौरान पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए केंद्र से अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। इसके बाद भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह आवंटन किया है।

गेहूं और चावल का आवंटन केंद्र की ओर से उत्तराखंड को आवंटित कुल 14,520 मीट्रिक टन खाद्यान्न में गेहूं और चावल की मात्रा बराबर रखी गई है। दोनों की 7,260-7,260 मीट्रिक टन की खेप मेले के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। राज्य सरकार ने अर्धकुंभ मेले की आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त खाद्यान्न की मांग की थी, ताकि आयोजन के दौरान आपूर्ति और वितरण में किसी तरह की बाधा न आए।

हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेले के लिए खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारु वितरण व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र से मिला अतिरिक्त आवंटन राज्य की तैयारियों में सहयोग करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से किए गए आवंटन की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्धकुंभ मेले के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस आवंटन से मेले के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त गेहूं और चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध मेले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया था। स्वीकृत आवंटन से आयोजन के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता मिलेगी।