जाति बांटती है, साझा आस्था और संस्कृति जोड़ती है: योगी

योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दीपोत्सव को एकता का उदाहरण बताया। आयोजन में संतों, विद्यार्थियों, स्वच्छताकर्मियों, कुम्हारों और व्यापारियों की भागीदारी को उन्होंने समरसता का प्रतीक कहा।

उनके अनुसार, 2017 में शुरू हुआ उत्सव आस्था से वर्गों को जोड़ता और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति की जड़ता समाज को बांटती है, जबकि साझा आस्था और संस्कृति लोगों को एक सूत्र में पिरोती हैं। उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव को सामाजिक एकता और समरसता का जीवंत उदाहरण बताया। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में समाज के अलग-अलग वर्गों की समान उत्साह और श्रद्धा के साथ भागीदारी होती है।

योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जातीय विभाजन को राजनीति का आधार बनाने वाली सरकारों ने समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक शक्ति की उपेक्षा की। उनके मुताबिक, डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत कर इस सोच को बदला और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को जन-जन के उत्सव में बदल दिया।

सांस्कृतिक विरासत से एकता मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य संतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज धर्माचार्य, विद्यार्थी, स्वच्छताकर्मी, कुम्हार और व्यापारी दीपोत्सव में समान उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज के विभिन्न वर्गों को एक साझा मंच पर लाता है।

योगी ने दीपोत्सव को सामाजिक एकता का उदाहरण बताते हुए कहा कि इसमें लोगों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि उनकी सहभागिता से होती है। उनके अनुसार, यह आयोजन दिखाता है कि साझा आस्था और सांस्कृतिक परंपराएं समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

सहभागिता से समरस समाज मुख्यमंत्री ने दीपक के प्रकाश के माध्यम से सामाजिक एकता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि दीप अलग-अलग हाथों में जलते हैं, लेकिन उनका प्रकाश पूरे समाज को एक करता है। यही दीपोत्सव का संदेश और समरस समाज की संकल्पना है।

उन्होंने कहा कि आयोजन में पारंपरिक कारीगरों और स्वच्छताकर्मियों से लेकर विद्यार्थियों और व्यापारियों तक की भागीदारी इसकी व्यापक सामाजिक भूमिका को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह उत्सव अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को समाज के हर वर्ग से जोड़ता है।