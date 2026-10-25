शिक्षक भर्ती: 17 हजार पदों पर अफवाहों से बचने की अपील

उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 17 हजार से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती को लेकर विभाग ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर भरोसा न करने और आधिकारिक जानकारी देखने को कहा है।

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 17 हजार से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। विभाग ने कहा कि भर्ती निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार हो रही है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक विज्ञापन और शासनादेश के आधार पर ही जानकारी लेनी चाहिए।

टीईटी और पात्रता की शर्तें विभाग के अनुसार, शिक्षा चयन आयोग ने रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसका उद्देश्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करना और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। विभाग ने कहा कि कुछ लोग भर्ती प्रक्रिया को लेकर भ्रामक बातें फैला रहे हैं। अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर प्रसारित अपुष्ट दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

विभाग ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 30 जून 2027 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। भर्ती में टीईटी को पहली बार अर्हता के रूप में शामिल किए जाने के मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है। शासन ने आयोग को जल्द एक और टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को तय समयसीमा में परीक्षा पास करने का अवसर मिल सके। नियुक्तियों में एनसीटीई मानकों और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है।

बीएड और टीजीटी भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित पदों के लिए बीएड की अर्हता पहले भी लागू थी और वर्तमान भर्ती में भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक है। विभाग ने बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से सूचनाओं के कारण तैयारी न छोड़ने और इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) पदों के संबंध में विभाग ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं है। इस विषय पर शासन की ओर से लिखित आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई। भर्ती प्रक्रिया को नियमित बनाने के लिए हर साल एक अप्रैल को उपलब्ध रिक्त पदों का अधियाचन 31 मई तक शिक्षा चयन आयोग को भेजना अनिवार्य किया गया है।