उर्दू अकादमी, दिल्ली के छह दिवसीय ड्रामा फेस्टिवल में प्रताप सहगल लिखित और अरविंद सिंह चंद्रवंशी निर्देशित नाटक का मंचन किया गया।

सूफी संत बुल्ले शाह के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और प्रेम व इंसानियत के संदेश को नाटक ‘बुल्ले शाह’ के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया गया। उर्दू अकादमी, दिल्ली की ओर से आयोजित छह दिवसीय उर्दू ड्रामा फेस्टिवल के तहत श्रीराम सेंटर, मंडी हाउस में इस नाटक का मंचन हुआ। प्रताप सहगल द्वारा लिखित और अरविंद सिंह चंद्रवंशी के निर्देशन में तैयार इस प्रस्तुति को समूखा रंगमंडल ने पेश किया।

नाटक में बुल्ले शाह के जीवन के अलग-अलग पड़ावों को दिखाया गया। इसमें उनके आध्यात्मिक सफर, गुरु शाह इनायत के प्रति समर्पण और उनके विचारों में निहित प्रेम व इंसानियत के भाव को प्रमुखता दी गई। प्रस्तुति में सूत्रधार के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया। सूत्रधार ने बुल्ले शाह के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को जोड़ते हुए दर्शकों को उनकी यात्रा से परिचित कराया।

नाटक में संगीत, सूफियाना कलाम और समूह नृत्य का भी इस्तेमाल किया गया। इन तत्वों ने प्रस्तुति को अलग पहचान दी और कहानी के भावों को मंच पर उभारने में मदद की। संगीत और नृत्य के जरिए नाटक में सूफी परंपरा से जुड़े भावों को सामने रखा गया। कलाकारों ने बुल्ले शाह, शाह इनायत और गुलनार बेगम सहित कई किरदारों को निभाया।

आध्यात्मिक यात्रा और गुरु के प्रति समर्पण को दिखाया नाटक की कहानी बुल्ले शाह के जीवन के विभिन्न चरणों के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है। इसमें उनके आध्यात्मिक अनुभवों और गुरु शाह इनायत के साथ उनके संबंध को विशेष स्थान दिया गया। गुरु के प्रति बुल्ले शाह का समर्पण नाटक के प्रमुख पहलुओं में से एक रहा। इसके माध्यम से प्रस्तुति ने सूफी विचारधारा में प्रेम, समर्पण और इंसानियत के महत्व को रेखांकित किया।

सूत्रधार ने अलग-अलग प्रसंगों को जोड़कर कहानी को एक क्रम दिया। इससे दर्शकों को बुल्ले शाह के जीवन के विभिन्न पड़ावों को समझने में मदद मिली। नाटक में संवादों के साथ संगीत और सूफियाना कलाम को भी शामिल किया गया। समूह नृत्य ने प्रस्तुति में दृश्यात्मकता जोड़ी और मंच पर कहानी के भावों को व्यक्त करने का माध्यम बना।

कलाकारों ने अलग-अलग भूमिकाओं को निभाते हुए नाटक के विषय को मंच पर प्रस्तुत किया। बुल्ले शाह, शाह इनायत और गुलनार बेगम के किरदार कहानी के अहम हिस्से रहे। नरेंद्र कुमार, कबीर खान, सिमरन और रघुवीर जी के अभिनय को सराहना मिली। कलाकारों के अभिनय के साथ संगीत और समूह नृत्य ने प्रस्तुति को प्रभावी बनाया।

कलाकारों और निर्देशक को किया सम्मानित कार्यक्रम का संचालन डॉ. फरमान चौधरी ने किया। उन्होंने उर्दू अकादमी, दिल्ली की ओर से वर्षभर आयोजित की जाने वाली साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अकादमी की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। ड्रामा फेस्टिवल के माध्यम से दर्शकों को उर्दू नाटकों और रंगमंच से जुड़ी प्रस्तुतियां देखने का अवसर मिला।

नाटक के समापन पर दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के विशेष सचिव और उर्दू अकादमी के सचिव लेखराज ने कलाकारों और निर्देशक की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कला और संस्कृति के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रस्तुति से जुड़े कलाकारों और निर्देशक के प्रयासों की प्रशंसा की।