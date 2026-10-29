ब्रजरज उत्सव में खादी और ओडीओपी उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे पर्यटक

मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव में पर्यटक खरीदारी और स्वाद अनुभव ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों की खादी, हस्तशिल्प, ओडीओपी उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन मंच पर प्रस्तुत हैं। 21 खादी स्टॉल और ओडीओपी-ओडीओसी के 40 स्टॉल कारीगरों और कारोबारियों को उत्पाद दिखाने तथा बेचने का बाजार देते हैं।

Bollywood actor Hema Malini performs classical dance drama 'Ganga' to mark the opening of Braj Raj Utsav 2026, in Vrindavan, Friday.

मथुरा में आयोजित ब्रजरज उत्सव 2026 में खादी, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित इस उत्सव में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्पादों को एक मंच पर प्रदर्शित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यहां कपड़ों, सजावटी सामान, हस्तनिर्मित आभूषणों और मिट्टी से बने उत्पादों की खरीदारी हो रही है।

पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी उत्सव में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत प्रदेश के अलग-अलग जनपदों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें आगरा के चमड़े के सामान, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, वाराणसी की सिल्क साड़ियां और जरी-जरदोजी, लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, मथुरा की पारंपरिक पोशाक और कंठी माला शामिल हैं।

इसके अलावा मुजफ्फरनगर का गुड़, प्रयागराज के मूंज उत्पाद, अलीगढ़ के पीतल और टेक्सटाइल उत्पाद तथा मैनपुरी की तारकशी कला भी स्टॉलों पर उपलब्ध है। इन उत्पादों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय हुनर को प्रदर्शित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से उत्सव में 21 स्टॉल लगाए गए हैं। यहां पारंपरिक खादी के कपड़ों के साथ आधुनिक डिजाइन के परिधान भी उपलब्ध हैं। स्टॉलों पर हस्तनिर्मित आभूषण, मिट्टी से बने सामान, हर्बल उत्पाद, जैविक गुड़ और अगरबत्ती भी रखी गई हैं।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से लगाए गए 21 स्टॉलों पर वाराणसी, मथुरा, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और मैनपुरी सहित कई जनपदों के उत्पाद उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीद रहे हैं, जिससे कारीगरों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।

स्थानीय व्यंजन भी आकर्षण उत्सव में एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के तहत ब्रज के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। पर्यटक मथुरा के मशहूर पेड़े और अन्य स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। इससे उत्सव में खरीदारी के साथ क्षेत्रीय खानपान का अनुभव भी मिल रहा है।

उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से ओडीओपी और ओडीओसी उत्पादों के लिए कुल 40 स्टॉल लगाए गए हैं। उनके अनुसार, इस आयोजन से स्थानीय उद्यमियों और छोटे कारीगरों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है।