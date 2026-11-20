कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता KOMG 3 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इससे भारत में चीतों की संख्या 62 हो गई, जिनमें 43 भारत में जन्मे हैं। यह जन्म भारत में चीता संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है।

A cheetah cub stands at the Lunaret Zoo in Montpellier, southern France, on October 22, 2026. Four cheetahs, a species classified as vulnerable, were born in captivity on September 12, 2026, at the Lunaret Zoo. (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता KOMG 3 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इसके साथ ही देश में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि को मध्यप्रदेश और पूरे देश के लिए गौरव का विषय बताते हुए प्रोजेक्ट चीता से जुड़े अधिकारियों, विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और वनकर्मियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोत्सवाना से लाई गई किसी मादा चीता द्वारा भारत में पहली बार शावकों को जन्म देना परियोजना की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे देश में चीतों की व्यवहार्य आबादी को फिर से स्थापित करने के प्रयासों को मजबूती मिली है। ढाई वर्ष की मादा चीता ने जंगल में चार महीने से अधिक समय बिताने के बाद प्राकृतिक परिस्थितियों में शावकों को जन्म दिया।

जंगल में दूसरी बार जन्म डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2022 में चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम शुरू होने के बाद जंगल में शावकों के जन्म की यह दूसरी दर्ज घटना है। चार नए शावकों के जन्म से भारत में चीतों की संख्या 62 पहुंच गई है। इनमें 43 चीते ऐसे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नया जन्म वन्यजीव संरक्षण के संकल्प को और मजबूत करता है। यह उपलब्धि धैर्य, दृढ़ इच्छाशक्ति, लगातार प्रयास और सामूहिक प्रतिबद्धता का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक परिस्थितियों में शावकों का जन्म इस बात का उत्साहजनक संकेत है कि भारत में चीता पुनर्स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। इस सफलता से परियोजना के साथ जुड़े सभी लोगों का उत्साह भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने इसे केवल संख्या में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि देश में इस वन्यजीव की आबादी को फिर से स्थापित करने के व्यापक प्रयास का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

टीम के प्रयासों की सराहना मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट चीता के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों की सराहना की। उन्होंने अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों के समर्पण और अथक परिश्रम को इस सफलता का आधार बताया।

उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के दीर्घकालिक प्रयासों में धैर्य और निरंतरता अहम हैं। चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम सामूहिक जिम्मेदारी और लगातार प्रयासों से आगे बढ़ रहा है।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कूनो में चार शावकों का जन्म इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।