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उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी BJP, नितिन नवीन ने जताया भरोसा

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सरकार के कामकाज की सराहना की। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी BJP, नितिन नवीन ने जताया भरोसा

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और राज्य सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।

तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने पार्टी की कोर कमेटी, सांसदों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों, मेयरों, नगर निकाय प्रतिनिधियों, युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई।

देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया।

नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) को राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि उत्तराखंड ने इस विषय पर पूरे देश को नई दिशा दिखाई है।

उन्होंने चारधाम यात्रा के प्रबंधन, आधारभूत संरचना के विकास, पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं की भी सराहना की। उनके अनुसार, इन पहलों ने जनता के बीच सरकार और भाजपा के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।

राजनीतिक हलकों में नितिन नवीन के इस दौरे को संगठन और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके बयानों को मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पार्टी नेतृत्व के भरोसे के रूप में देखा जा रहा है।

दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। भाजपा संगठन अब 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को तेज करता नजर आ रहा है। पार्टी का फोकस संगठन विस्तार, जनसंपर्क और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर है।

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