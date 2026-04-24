2027 चुनाव में धामी के नेतृत्व में उतरेगी भाजपा, शीर्ष नेतृत्व का बढ़ता भरोसा

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चेहरा बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धामी सरकार की विकास एवं सुशासन की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का भरोसा जताया है।

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संकेत दिए हैं कि पार्टी आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी।

एक प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने राज्य में विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल पेश किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाई है और दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में उल्लेखनीय काम किया है।

विकास और सुशासन पर जोर

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड ने हाल के वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने माना कि हर राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन शासन व्यवस्था और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के पैमाने पर देखें तो धामी के नेतृत्व में राज्य ने सकारात्मक प्रगति की है।

राजनीतिक रूप से अहम बयान देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 2027 के चुनाव में पार्टी मुख्यमंत्री धामी को ही चेहरा बनाकर मैदान में उतरेगी।

शीर्ष नेतृत्व का समर्थन

गौरतलब है कि इससे पहले भी शीर्ष नेतृत्व की ओर से धामी की कार्यशैली की सराहना की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दौरे के दौरान उनके काम की प्रशंसा की थी। वहीं हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने उन्हें “धुरंधर” बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। इसके अलावा हरिद्वार दौरे पर अमित शाह ने भी राज्य सरकार की नीतियों को जनहितकारी बताते हुए भाजपा की हैट्रिक का भरोसा जताया था।

जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में पहले बताया गया था, अमित शाह ने हरिद्वार में कहा था कि 2027 में उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।

चुनावी तैयारियों में तेजी

भाजपा ने 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक तैयारियां भी तेज कर दी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार, जिसमें पांच विधायकों को मंत्री बनाया गया, को चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण साधने में मदद मिलेगी और पार्टी की पकड़ मजबूत होगी।