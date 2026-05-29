पंजाब निकाय चुनाव में BJP को बड़ा झटका, 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

पंजाब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शहरी क्षेत्रों में बड़ी बढ़त हासिल की है, जबकि भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। AAP ने इसे मान सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर बताया है।

पंजाब के नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 1142 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि आम आदमी पार्टी ने 48 में से 34 शहरी निकायों में जीत दर्ज करने का दावा किया है।

अब तक घोषित 1441 वार्डों के नतीजों में AAP ने 670 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस 275 और शिरोमणि अकाली दल 203 सीटों तक सीमित रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र धूरी में AAP ने 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा सुनाम, श्री आनंदपुर साहिब, रमदास, करतारपुर और समाणा में भी पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया।

गिद्दड़बाहा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी AAP की बढ़त को बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

AAP नेताओं ने कहा कि मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और रोजगार योजनाओं का असर जनता के वोट में दिखाई दिया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा, “पंजाब के 48 शहरी निकायों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें 34 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस केवल 3 और अकाली दल 6 निकायों तक सीमित रहे। वहीं "ED पार्टी" कहे जाने वाले भाजपा गठजोड़ को जनता ने पूरी तरह नकार दिया।”