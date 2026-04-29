गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा कायम, 6000 से अधिक सीटों पर जीत

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है, 6000 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर राज्य में अपने राजनीतिक वर्चस्व को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पटेल ने इस सफलता को विकास और जनता का समर्थन बताया।

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज करते हुए राज्य में अपने लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक वर्चस्व को बरकरार रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार भाजपा ने 6000 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की।

मुख्य बातें भाजपा ने सभी 15 नगर निगम जीते

34 में से 33 जिला पंचायतों पर कब्जा

72% से अधिक स्ट्राइक रेट

आप को नर्मदा जिला पंचायत, 350 से ज्यादा सीटें

कांग्रेस को जिला पंचायत स्तर पर सफलता नहीं राज्यभर में जीत 26 अप्रैल को हुए मतदान में नगर निगम, नगरपालिकाएं, जिला पंचायत और तालुका पंचायत शामिल थे। नतीजों में भाजपा ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़त बनाए रखी।

प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुजरात और भाजपा के बीच का संबंध अब और मजबूत हो गया है और उन्होंने राज्य की जनता का भारी समर्थन देने के लिए आभार जताया।

उन्होंने यह भी कहा कि इन नतीजों से स्पष्ट है कि जनता ने विकास और जनहित की राजनीति पर भरोसा जताया है और पार्टी आगे भी और अधिक समर्पण के साथ काम करेगी।

लगातार समर्थन का संकेत तीन दशक से अधिक समय से सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को लगातार मिल रहा समर्थन यह दर्शाता है कि राज्य में मतदाता स्थिरता और निरंतरता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह जीत केवल भाजपा की नहीं, बल्कि विकास और पूरे गुजरात की जीत है।

विपक्ष का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने नर्मदा जिला पंचायत जीतकर और 350 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर अपने प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया है। पार्टी नेताओं ने सीटों की संख्या 400 के पार जाने की उम्मीद जताई है।

कांग्रेस ने करीब 1700 सीटें जीतीं, लेकिन जिला पंचायत स्तर पर सफलता नहीं मिली। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे।