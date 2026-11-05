भारत पर्व में तीन दिन में 25 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे

महोत्सव में ओडिशा की संबलपुरी साड़ियां, पट्टचित्र पेंटिंग, एप्लिक वर्क और सिल्वर फिलिग्री आकर्षण का केंद्र हैं। असम का मुगा सिल्क और मेखेला-चादर, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और सिक्की घास से बने उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं।

Prime Minister Narendra Modi greets staff at a stall after inaugurating 'Bharat Parv' at Ekta Nagar, in Narmada on Friday.

गुजरात के एकतानगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित भारत पर्व 2026 में पर्यटकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है। एक से तीन नवंबर के बीच शुरुआती तीन दिनों में 25 हजार से अधिक लोगों ने महोत्सव का भ्रमण किया। यहां देश के अलग-अलग राज्यों की संस्कृति, खानपान, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को एक ही जगह पर देखने का अवसर मिल रहा है।

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और गुजरात पर्यटन की ओर से आयोजित यह महोत्सव एक नवंबर से शुरू हुआ है और 15 नवंबर तक चलेगा। इसका आयोजन ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन पवेलियन में उनकी खास पहचान, परंपराओं और कला को प्रदर्शित किया जा रहा है।

राज्यों की कला का प्रदर्शन महोत्सव में ओडिशा की संबलपुरी साड़ियां, पट्टचित्र पेंटिंग, एप्लिक वर्क और सिल्वर फिलिग्री आकर्षण का केंद्र हैं। असम का मुगा सिल्क और मेखेला-चादर, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और सिक्की घास से बने उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों के साथ गोंड कला को भी जगह मिली है।

जम्मू-कश्मीर की पश्मीना और कानी शॉल तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली इकत साड़ियां भी पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। गुजरात की पटोला कला, पिथोरा चित्रकला और अजरख प्रिंट के अलावा छत्तीसगढ़ के बांस से बने उत्पाद और अंडमान-निकोबार के शंख शिल्प भी यहां देखे जा सकते हैं।

पर्यटक कारीगरों को हस्तशिल्प बनाते हुए देख सकते हैं और पारंपरिक तकनीकों की जानकारी भी ले सकते हैं। पवेलियन में हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों की खरीदारी की सुविधा भी है। इससे स्थानीय कारीगरों को अपने हुनर और उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का मंच मिल रहा है।

व्यंजनों और लोककलाओं की छटा महोत्सव में 25 फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जहां अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। बिहार का लिट्टी चोखा और ठेकुआ, राजस्थान की दाल बाटी और प्याज कचौरी, मध्य प्रदेश का गजक और रतलामी सेव तथा पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी और पटिशप्ता पीठा यहां के खास व्यंजनों में शामिल हैं। सिक्किम के वेज मोमो और सेल रोटी के साथ कश्मीर का नदरू यखनी और जाफरानी काहवा भी पर्यटकों को परोसा जा रहा है।

आईआईएचएम शिमला और आईआईएचएम गांधीनगर के स्टूडियो किचन में रोजाना लाइव कुकिंग डेमो आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजन बनाने की विधि दिखाई जाती है। हर शाम अलग-अलग राज्यों के कलाकार लोकसंगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं।