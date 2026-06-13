Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2027 में भगवंत मान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे: केजरीवाल

Dakshita Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि भगवंत मान 2027 में फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अनुसार, सरकार की योजनाएं और लोगों की संतोषजनक प्रतिक्रिया इस बात का सबूत हैं। पढ़ें पूरी कहानी।

2027 में भगवंत मान फिर मुख्यमंत्री बनेंगे: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2027 में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बठिंडा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की जीत और लोगों की प्रतिक्रिया से साफ है कि जनता सरकार के काम से संतुष्ट है।

केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में AAP सरकार को चार साल पूरे हो चुके हैं और लोगों ने नगर निगम चुनाव में पार्टी को समर्थन देकर उसके काम पर मुहर लगाई है।

"पिछले चार साल में भगवंत मान, उनके परिवार या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। अगर कोई आरोप होता तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती," केजरीवाल ने कहा।

सरकार के काम गिनाए

केजरीवाल ने दावा किया कि राज्य सरकार ने पैसे बचाकर लोगों को मुफ्त बिजली और Rs 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना भी जल्द शुरू की जाएगी।

उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि AAP जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, जबकि अन्य दलों ने पंजाब में लोगों को निराश किया है।

विपक्ष पर मान का हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने मतदान कर AAP को समर्थन दिया।

उन्होंने दावा किया कि सुनाम में भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद AAP ने 23 में से 19 सीटें जीतीं।

मान ने कहा कि राज्य में आम आदमी क्लीनिक, स्कूलों और अस्पतालों में सुधार किया गया है। किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है और नहरों का पानी खेतों तक पहुंचाया गया है।

पानी की कमी नहीं होगी: मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार धान की खेती बड़े पैमाने पर नहरी पानी से हो रही है और किसानों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी।

"किसान जितना चाहें नहरी पानी इस्तेमाल करें। पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है," मान ने कहा।

केजरीवाल और मान के आरोपों तथा दावों पर भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

Dakshita Ojha

लेखक के बारे में

Dakshita Ojha
AAP government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।