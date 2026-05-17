पंजाब में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पर AAP रखेगी नजर: मुख्यमंत्री भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान पंजाब में किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने नहीं दिया जाएगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (AAP) राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया पर नजर रखेगी और किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने नहीं दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि AAP नेता और कार्यकर्ता सत्यापन प्रक्रिया के दौरान राज्यभर के मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के साथ मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों में मतदाता सूचियों से योग्य वोट हटाने और सत्यापन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रक्रिया को पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ पूरा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता सत्यापन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है।

उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि नागरिकों और राजनीतिक दलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों का निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि मृत व्यक्तियों या विदेशी नागरिकता लेने के बाद स्थायी रूप से विदेश चले गए लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

हालांकि उन्होंने कहा कि पंजाब के वास्तविक निवासियों को किसी भी स्थिति में मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब में लगभग 83 प्रतिशत वोटर मैपिंग का काम पूरा हो चुका है।