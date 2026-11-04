भगवंत मान ने 801 युवाओं को दिया दिवाली का तोहफा, मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने युवाओं और उनके परिवारों को बधाई देते हुए ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की अपील की। उन्होंने इसे परिवारों के लिए खुशी का अवसर बताया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को मोहाली में 801 नवनियुक्त युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उनकी सरकार के कार्यकाल में दी गई सरकारी नौकरियों की संख्या 71,777 हो गई। मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं के लिए दिवाली का तोहफा बताते हुए कहा कि सभी नियुक्तियां बिना कैश और सिफारिश के मेरिट के आधार पर की गई हैं। उन्होंने घोषणा की कि अगले सप्ताह 600 और युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं और उनके परिवारों को बधाई देते हुए ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की अपील की। उन्होंने इसे परिवारों के लिए खुशी का अवसर बताया।

मेरिट से भर्ती का दावा सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 801 परिवारों के लिए यह दिन खुशी और भावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र परिवारों के लिए उम्मीद और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक हैं। युवाओं का भविष्य राजनीतिक पहुंच या पैसे से नहीं, बल्कि योग्यता से तय होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के समय सरकारी नौकरियां लाखों रुपये लेकर, सिफारिश और रिश्वत के जरिए दी जाती थीं। उन्होंने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं अदालतों में तब तक अटकी रहती थीं, जब तक उम्मीदवारों की आयु सीमा पार नहीं हो जाती थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बिना एक रुपये की रिश्वत के पारदर्शी भर्ती की है। उन्होंने विपक्ष को भर्ती में भ्रष्टाचार की एक भी मिसाल सामने रखने की चुनौती दी।

मुख्यमंत्री ने अकाली दल और कांग्रेस पर स्वार्थ की राजनीति से पंजाब को बदहाली की ओर धकेलने का आरोप लगाया।

शिक्षा और सिंचाई पर जोर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में सहायक पदों पर करीब 600 और भर्ती के अवसर बनाए गए हैं। उन्होंने युवाओं से यूपीएससी की तैयारी कर आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनने का लक्ष्य रखने को कहा। उनके मुताबिक, सरकार शिक्षा का ढांचा मजबूत कर रही है, ताकि सामान्य और जरूरतमंद परिवारों के बच्चे प्रशासनिक सेवाओं के ऊंचे पदों तक पहुंच सकें।

सिंचाई पर उन्होंने कहा कि सरकार ने नहर व्यवस्था सुधारी है और दशकों से पानी से वंचित खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया है। उनके अनुसार, नेटवर्क से करीब 18,000 क्यूसेक पानी खेतों तक पहुंच रहा है। इससे भूजल पर निर्भरता घटी है और कई इलाकों में भूजल स्तर एक से पांच मीटर तक सुधरा है।