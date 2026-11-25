पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2007-2017 के अकाली-भाजपा शासन, कृषि कानूनों और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए गठबंधन पर सवाल खड़े किए

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के बीच हुए गठबंधन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि दोनों दलों का यह फैसला पंजाब के हितों के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता में वापसी की कोशिशों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच पहले कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वे फिर साथ आ गई हैं।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मान ने कहा कि भाजपा और अकाली दल का गठबंधन राजनीतिक परिवारों और उनकी सत्ता बचाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मतदाता दोनों दलों के पिछले शासन और उनके राजनीतिक रुख को याद रखते हैं। मुख्यमंत्री ने 2007 से 2017 के बीच के अकाली-भाजपा शासन का जिक्र करते हुए राज्य में नशे की समस्या और बेअदबी की घटनाओं को लेकर दोनों दलों पर सवाल उठाए।

कृषि कानूनों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अकाली दल ने शुरुआत में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के व्यापक होने और उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने के बाद पार्टी ने अपना रुख बदला। मान के मुताबिक, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे और अकाली दल के भाजपा से अलग होने के फैसले के बावजूद दोनों दलों के बीच राजनीतिक संबंधों को लेकर सवाल बने रहे।

मुख्यमंत्री ने भाजपा और अकाली दल के बीच पंजाब के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर रहे मतभेदों का भी उल्लेख किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ की प्रशासनिक स्थिति, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में नियुक्तियों और राज्य के नदी जल के बंटवारे जैसे विषय उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इन मामलों में ऐसे रुख अपनाए जो पंजाब के हितों के अनुरूप नहीं थे।

मान ने सिख धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर भी भाजपा और अकाली दल के पुराने बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अकाली दल के नेता पहले भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सिख संस्थाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों का दोबारा गठबंधन करना उनके पुराने राजनीतिक रुख से अलग है।

2007 से 2017 के बीच पंजाब में अकाली दल और भाजपा की साझा सरकार उन्होंने 2007 से 2017 के बीच पंजाब में अकाली दल और भाजपा की साझा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में नशे की समस्या और 2015 की बेअदबी की घटनाएं उस दौर की प्रमुख राजनीतिक चुनौतियों में शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि 2002 से 2022 के बीच कांग्रेस और अकाली-भाजपा गठबंधन को राज्य में शासन करने के पर्याप्त अवसर मिले थे। उनके अनुसार, इन दलों के पास पंजाब के विकास के लिए योजनाएं लागू करने का समय था, लेकिन अब वे फिर से सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रहे हैं।

भाजपा के पंजाब से नशा खत्म करने के दावे पर सवाल उठाते हुए मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के एक मंच पर आने की संभावित स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बयानों और उनके व्यवहार के बीच अंतर को मतदाता समझते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों के साथ है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में 78,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के दी गई हैं। उन्होंने मुफ्त बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति, नहर के पानी, मोहल्ला क्लीनिक, स्वास्थ्य बीमा और स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

मान ने कहा कि उनकी पार्टी इन योजनाओं और सरकारी सुविधाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने के बजाय सकारात्मक राजनीति पर ध्यान देगी।