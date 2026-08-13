पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की मांग की है, ताकि वह अपनी गंभीर रूप से बीमार मां से मिल सके। यह मामला मानवीय आधार पर देखने की आवश्यकता पर जोर देता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवारा की बुजुर्ग और बीमार मां की हालत गंभीर है और 31 साल बाद उनके अपने बेटे से मिलने की उम्मीद जगी है।

पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अपील की कि हवारा की मां की खराब होती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए पैरोल के अनुरोध पर जल्द विचार किया जाए।

मान ने कहा कि हवारा की मां उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और फिलहाल अर्ध-बेहोशी की अवस्था में हैं। उन्होंने मानवीय आधार पर हवारा को अपनी मां से मिलने की अनुमति देने की मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की सुनवाई दिल्ली में चल रही है, इसलिए पैरोल के संबंध में फैसला लेने के लिए राज्यपाल की सिफारिश जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार पैरोल की अवधि और अन्य पहलुओं पर फैसला करेगी।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लेने का आश्वासन भगवंत मान ने राज्यपाल को भरोसा दिलाया कि अगर हवारा को पैरोल दी जाती है तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने कहा कि हवारा के परिवार और समर्थकों ने भी इस संबंध में राज्य सरकार को सहयोग का भरोसा दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से कायम शांति को बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और पैरोल के दौरान भी कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।

मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी राज्यपाल को हवारा को पैरोल देने की सिफारिश कर चुकी है। उन्होंने राज्यपाल से इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हवारा की मां की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह मामला मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से जल्द निर्णय लेने की अपील की ताकि उनकी मां अपने बेटे से मिल सकें।

पंजाब सरकार के बयान के अनुसार, हवारा की मां पिछले 31 वर्षों से अपने बेटे से मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मान ने कहा कि उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए परिवार को उनसे मिलने की उम्मीद है।

मामले में अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया जाना है क्योंकि संबंधित मामला दिल्ली में विचाराधीन है। राज्यपाल की सिफारिश इस प्रक्रिया का हिस्सा होगी।

मान ने दोहराया कि पैरोल मिलने की स्थिति में राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में केंद्र के साथ समन्वय किया जाएगा।